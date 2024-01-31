Кабмін розширив допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зокрема йдеться про родини, які повернулись з-за кордону.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Зокрема, зміни стосуються внутрішньо переміщених осіб, які ще не встигли працевлаштуватись в Україні та не мають власних джерел доходів.

Допомога призначатиметься на шість місяців:

для родин, які повернулись в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували єдиний соціальний внесок (ЄСВ);

для родин ВПО, які внаслідок переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.

Як зазначили у міністерстві, виплата допомоги для малозабезпечених поєднуватиметься з інструментами стимулювання до працевлаштування.

«Щоб посприяти поверненню громадян до економічно незалежного і самостійного життя, виплата допомоги для малозабезпечених поєднується з інструментами стимулювання до працевлаштування. Йдеться про ті родини ВПО чи громадян, які повертаються в Україну, в котрих є непрацюючі працездатні особи. Вони мають протягом 2 місяців після призначення допомоги працевлаштуватись або стати на облік у Державному центрі зайнятості», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, в Україні планують провести інвентаризацію житлових фондів, щоб визначити приміщення для проживання переселенців.

Зазначимо, голова Чорноморської громади Андрій Дмитренко розкритикував модульні будинки для переселенців, які не оснащені туалетом, ванною кімнатою та кухнею.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині встановили перші сучасні модульні будинки з кухнею, ванною та меблями. Нове житло отримали дві родини з Шевченківської громади.

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Водночас в у Первомайську на Миколаївщині планують побудувати 26 багатоквартирних будинків для переселенців. Зараз ведуться переговори з представниками Данії та інших країн, які можуть надати кошти для його втілення.

Разом з тим Миколаївська область отримала від Європейської комісії 468 модульних будиночків з необхідним обладнанням для проживання внутрішньо переміщених осіб та осіб, в яких зруйноване/пошкоджене житло внаслідок воєнних дій.