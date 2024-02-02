Атака шахедів на Кривий Ріг 2 лютого

У Кривому Розі вже 113 шахтарів підняли на поверхню із шахт, знеструмлених внаслідок російської атаки дронами.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Всі 113 шахтарів на поверхні. Дякую гірничорятувальникам, ДСНС, керівництву та трудовим колективам КЖРК та Арселору», — написав він.

У Міністерстві енергетики уточнили, що після атаки без світла залишалося 62 тисячі споживачів, а також місцева промисловість.

«Внаслідок чого знеструмлені повітряні лінії, є масштабні відключення електроенергії у Кривому Розі. А саме: місцева промисловість, шахта (120 людей виводять на поверхню), без світла залишилося близько 62 тисяч побутових споживачів», – повідомили у міністерстві.

Крім того, через атаку сталося загоряння енергетичного обладнання на одному з місцевих підприємств.

Зазначимо, що в ніч на 2 лютого російська армія атакувала Криворізький район Дніпропетровщини безпілотниками.

Загалом Сили оборони у ніч на 2 лютого знищили 11 ворожих безпілотників типу Shahed-136/131. Ворог атакував Україну 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131».