До бюджетів Миколаївщини у січні надійшло майже ₴24 млн податку на нерухомість. Фото: ДПС в Миколаївській області

У січні 2024 року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло 23,8 мільйони гривень податку на нерухомість.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області.

За його словами керівника управління Романа Корнєва, лідерами у сплаті податку на нерухомість є власники об’єктів нерухомості — юридичні особи, внесок яких у місцеві бюджети Миколаївщини за січень 2024 року становить 19,3 мільйона гривень. Фізичні особи — власники майна перерахували до місцевих скарбниць області 4,5 мільйона податку на нерухомість.

В податковій нагадали, що за об’єкти житлової нерухомості податок для фізичних осіб розраховується за площу, що перевищує для квартир — 60 квадратних метрів, житлових будинків — 120 квадратних метрів, різних типів житлової нерухомості, в тому числі їх часток — 180 квадратних метрів.

Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об’єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, та не може перевищувати 1,5 відсотка за 1 квадратний метр.

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