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За 2023 рік у Миколаєві замінили та виготовили майже дві тисячі дорожніх знаків. Фахівці запевняють, що їх непридатність частіше за все зумовлена недбалістю громадян, які забруднюють та ламають знаки.

Про це розповів директор комунального спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підприємства Григорій Патока в програмі «Діалог» на телеканалі МАРТ, пишуть «НикВести».

— В минулому році ми замінили виготовили 1844 дорожніх знаків. Одні дорожні знаки ми встановлюємо за схемами організації дорожніх рухів. Дорожні знаки, як світлофори, приходять в непридатність, наприклад, псується плівка, яка відбиває сонце. Це закономірні процеси. Але нам дуже багато допомагають недбалі громадяни, які здирають, ламають, гнуть. В прямому сенсі займаються вандалізмом. Звісно, такий знак не повинен стояти на дорозі, – коментує Григорій Патока.

Зокрема, днями на пішохідних переходах по проспекту Центральному і вулиці Лягіна встановили нові дорожні знаки, однак один з них був зламаний, а інший замалювали фломастером всього за добу після встановлення.

— Такі факти ми виявляємо і направляємо в патрульну поліцію. Як правило, результат один — встановити, хто це зробив, дуже тяжко, тому що там немає камер фіксації, – додав Григорій Патока.

Як відомо, в Інгульському районі Миколаєва планують провести капітальний ремонт засобів організації дорожнього руху вздовж проспекту Богоявленського, включаючи відновлення тротуарів, встановлення нових світлофорів та реконструкцію велодоріжок.

Нагадаємо, у вересні 2023 року вздовж пішохідної вулиці Соборної миколаївські комунальники дооблаштували велосипедну доріжку на відрізку від вулиці Великої Морської до площі Суднобудівників, а також оновили вже раніше нанесену розмітку.

Також, як у Миколаєві впроваджуватимуть нову розмітку під назвою «турбо-кільце» або «турбо-карусель» на розв'язках з круговим рухом.

Схема «турбо-кільце» у Миколаєві покликана пришвидшити пересування автомобілів на розв’язках з круговим рухом та зменшити кількість ДТП через недостатню регламентованість правил дорожнього руху під час пересування кільцем.