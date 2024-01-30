У Миколаєві відремонтують засоби організації дорожнього руху (фото ілюстративне)

В Інгульському районі Миколаєва планують провести капітальний ремонт засобів організації дорожнього руху вздовж проспекту Богоявленського, включаючи відновлення тротуарів, встановлення нових світлофорів та реконструкцію велодоріжок.

Відповідний тендер департамент ЖКГ Миколаївської міськради опублікував на сайті ProZorro, пишуть «НикВести».

Планується провести ремонт на відрізку проспекту від вулиці Авангардної до вулиці Кузнецької. На це департамент міськради збирається виділити 8 мільйонів 859 тисяч 395 гривень.

Переможець тендеру зобов'язаний буде капітально відремонтувати бордюри, викласти фігурну плитку на тротуарах та організувати велодоріжки. У рамках тендеру також передбачено демонтаж металоконструкційної стели на автозаправній станції.

Ділянка дороги, на якій планується капітальний ремонт засобів організації дорожнього руху (скриншот з Google Maps)

Окрім ремонтних робіт переможець тендеру повинен облаштувати на придорожній території зелену зону та засіяти газон. Також підрядник має становити нові світлофори та дорожні знаки, облаштувати острівці безпеки та напрямні острівці для організації безпечного руху пішоходів та автомобілів по проїжджій частині.

Варто звернути увагу, що для виконання усих цих робіт, підряднику необхідно буде вирубати 20 дерев різного діаметру.

Роботи планують виконати до 31 травня цього року. Аукціон по тендеру запланований на 12 лютого.

Нагадаємо, у вересні 2023 року вздовж пішохідної вулиці Соборної миколаївські комунальники дооблаштували велосипедну доріжку на відрізку від вулиці Великої Морської до площі Суднобудівників, а також оновили вже раніше нанесену розмітку.

Також, як у Миколаєві впроваджуватимуть нову розмітку під назвою «турбо-кільце» або «турбо-карусель» на розв'язках з круговим рухом.

Схема «турбо-кільце» у Миколаєві покликана пришвидшити пересування автомобілів на розв’язках з круговим рухом та зменшити кількість ДТП через недостатню регламентованість правил дорожнього руху під час пересування кільцем.