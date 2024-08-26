Чавунний паркан вздовж проспекту Центрального, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує висадити цьогоріч бирючину вздовж частини проспекту Центрального: від Генерала Карпенка до Малої Морської. На це з міського бюджету планують витратити 1 мільйон гривень.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив директор комунального підприємства Дмитро Чучмай.

Ідея посадити «живий» паркан вздовж проспекту Центрального, демонтувавши встановлений там чавунний паркан, належить директору «Миколаївських парків», повідомив він.

— Це моя ідея. Знаєте, ми позиціонуємо себе, як зелене підприємство. Починаючи з себе. Тобто спецодяг у нас зелений, у дворі у нас зелено. Так я хочу, щоб було і у місті. Ці паркани, які були встановлені ще десь в далекі радянські часи, вже втратили свою красу. Десь вони були зламані після ДТП, десь ще щось. Тому їх потрібно демонтувати і зробити зелену огорожу. У нас є така огорожа, наприклад, по бульварній частині проспекту Центрального, від вулиці Генерала Карпенко до вулиці Бузніка. Ми доглядаємо, підстригаємо і вона доволі таки класно виглядає, – сказав Дмитро Чучмай.

Висаджувати бирючину планують частинами, пояснив він. Цьогоріч від вулиці Генерала Олекси Алмазова (колишня Генерала Карпенка, – прим.) до вулиці Малої Морської.

— Реалізувати ми плануємо частинами. Тому що потрібен догляд, потрібно їх поливати. А якість води у Миколаєві зараз недостатньо високого рівня, тому ми обережно підходимо до цього питання. Ті зелене насадження, які ми там висаджували і плануємо висаджувати, ми поливаємо очищеною водою. У цьому році, вже восени, ми плануємо висадити зелене насадження – бірючину – від Генерала Карпенка до Малої Морської. Далі, у 2025 році, плануємо висаджувати далі, і так до Херсонського кола. Це буде міський бюджет і десь близько 1 мільйона гривень., – розповів Дмитро Чучмай.

На питання, скільки коштуватиме догляд за «живим» парканом директор «Миколаївських парків» відповів: «Догляд – це тільки полив і все».

Обрізка дерев у Миколаєві

На початку лютого екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».

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