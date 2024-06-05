Роман Гринкевич, фото з відкритих джерел

Печерський районний суд Києва наклав арешт на чеську нерухомість Романа Гринкевича, який є фігурантом справи про постачання одягу для ЗСУ.

Про це йдеться в ухвалі суду, на яке посилається NGL Media.

NGL.media разом з чеськими журналістами з Investigace.cz зʼясували, що Роману Гринкевичу належить квартира площею 90,8 квадратних метри на пʼятому поверсі ЖК Marina Island. Цей житловий комплекс розташований на березі Влтави у центрі Праги.

Житловий комплекс Marina Island розташований на березі Влтави в історичному празькому районі Голешовіце (фото Google)

«Цю квартиру Роман Гринкевич придбав у березні 2018 року за 8,9 мільйонів чеських крон (майже 11,2 мільйонів гривень за курсом НБУ на той час). З договору купівлі-продажу випливає, що він як власник квартири є співвласником усього житлового комплексу і землі під ним», — повідомляє видання.

В ухвалі Печерського райсуду Києва, прийнятій ще на початку квітня, але опублікованій лише в середині травня, зазначено, що арешт наклали і безпосередньо на квартиру Гринкевича, і на весь житловий комплекс разом з землею.

Справа бізнесмена Гринкевича

Як відомо, ДБР наразі розслідує справу про оборудки із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. У межах цієї справи слідчі встановили, що компанії бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 мільярди гривень. Але низку контрактів виконала не повністю, а замовлення виконували підприємства без належних потужностей. За даними слідства, це призвело до зриву постачання та збитків бюджету, за попередніми оцінками, на 1,2 мільярдів гривень.

Підприємець намагався викрутитись з ситуації. За інформацією правоохоронних органів, він хотів передати 19 мільйонів гривень хабаря, або 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Однак працівники ДБР затримали львівського бізнесмена.

9 січня стало відомо, що Міністерство оборони України розриває укладені угоди з компаніями львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого звинувачують у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.

Пізніше стало відомо, що в Міноборони все ж не розірвали один договір, укладений з компаніями Ігоря Гринкевича. Мова про договір на постачання харчування для військових Миколаївської та Херсонської областей.

11 січня суд арештував майно сімʼї та підконтрольних компаній львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

18 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід 3 із 5 фігурантів справи.

Також відомо, що дружина бізнесмена Світлана Гринкевич є власницею двох квартир у Києві та земельної ділянки у Львівській області. Також у березні 2023 року вона придбала мотельний комплекс.

Журналісти Високого замку повідомляють, що жінка викладачка з маркетингу в НУ «Львівська політехніка». Ректор університету заявив, що вона подала заяву на відпустку за власний рахунок через сімейні обставини. Керівництво навчального закладу відмовилося коментувати ситуацію.

Журналісти видання «Наші гроші» повідомили восени 2023 року про плани побудувати Центр безпеки громадян у селі Новий Кропивник на Львівщині. Управління капітального будівництва Львівської області замовило будівництво Центру в ТОВ «Будівельний альянс Монтажпроект» за 33 мільйони гривень. Журналісти-розслідувачі встановили, що вартість деяких будівельних матеріалів перевищує ринкові ціни, а директором цього ТОВ є син затриманого підприємця Роман Гринкевич.

Також у мережі з'явилися твердження, що Роман Гринкевич інвестує великі суми грошей в кар'єру майбутньої дружини художниці Соні Морозюк та подарунки для неї, що, ймовірно, можуть бути пов'язані з коштами його батька. На тлі скандалу Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України повідомив про закриття виставкового проєкту Соні Морозюк «Мазня».

20 травня слідчі завершили досудове розслідування щодо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють в оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Наразі адвокати Гринкевича ознайомлюються з матеріалами досудового розслідування, після чого його передадуть до суду.