Банки Вірменії припинять приймати картки російської платіжної системи «Мир». Фото: Андранік Казарян / Sputnik / РИА Новости

Картки російської платіжної системи «Мир» перестануть працювати у банкоматах і POS-терміналах більшості банків Вірменії з 30 березня 2024 року.

Про це пише російське «РБК» із посиланням на представника «дочки» російського банку «ВТБ Вірменія».

Про швидке припинення роботи карт «Мир» у більшості банків країни також заявило джерело РБК на російському платіжному ринку.

«З 30 березня користувачам стануть недоступні безготівкова оплата в POS-терміналах і зняття готівки в банкоматах інших банків у республіці. На роботі карток «ВТБ Вірменія» це ніяк не позначиться», — сказав представник «ВТБ Вірменія».

За його словами, банк продовжує обслуговувати картки «Мир» у повному обсязі.

«Ми продовжуємо працювати з «дружніми» країнами щодо приймання карток «Мир» в їхній інфраструктурі. При цьому рішення про прийом цих карт кожна країна ухвалює самостійно», — заявив представник Банку Росії.

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