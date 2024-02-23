Реабілітаційна бігова доріжка з аркою. Фото для ілюстрації

Баштанська багатопрофільна лікарня оголосила тендер на закупівлю медичного обладнання для реабілітації — бігової доріжки з аркою.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Реабілітаційна бігова доріжка — це спеціальний тренажер, розроблений для фізичного відновлення пацієнтів з ортопедичними та неврологічними захворюваннями.

На медичне обладнання замовник запланував 1 мільйон 550 тисяч гривень. Переможець тендеру має поставити реабілітаційне обладнання у медичний заклад до 31 березня цього року.

Серед основних характеристик доріжки:

Максимальне навантаження не менше 200 кілограмів;

Наявність арки безпеки з грудним ременем для запобігання падінню;

Жилети для арки безпеки трьох різних розмірів;

Рампа (підіймач) для інвалідного візка.

Техніка має бути новою з гарантією мінімум 12 місяців. Аукціон по тендеру запланували на 1 березня.

Відновлення Баштанської лікарні після обстрілу

Нагадаємо, Баштанська багатопрофільна лікарня потрапила під ракетний обстріл 19 квітня 2022 року. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала будівля поліклініки, частково пошкоджено два відділення лікарні.

Наслідки російського удару по лікарні у Баштанці. Фото з відкритих джерел

Раніше було оголошено тендер на ремонт покрівлі однієї з будівель лікарні.

У червні Кабмін виділив на перебудову будівлі лікувального корпусу КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» 45,3 мільйонів гривень. Ще 86,8 мільйонів гривень планується спрямувати на відбудову поліклініки.

У вересні департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив тендер на реконструкцію будівлі лікувального корпусу Баштанської багатопрофільної лікарні. Роботи оцінили у 139 мільйонів 733 тисячі 800 гривень.

Так, загалом на реконструкцію лікарні у місті Баштанка Миколаївська ОДА витратить 311 мільйонів гривень, але ціни будматеріалів, виявились вищими за ринкові ціни.

Також повідомлялося, що завдяки співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) у Баштанці почали відновлювати хірургічне відділення багатопрофільної лікарні.