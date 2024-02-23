Баштанська багатопрофільна лікарня оголосила тендер на закупівлю медичного обладнання для реабілітації — бігової доріжки з аркою.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».
Реабілітаційна бігова доріжка — це спеціальний тренажер, розроблений для фізичного відновлення пацієнтів з ортопедичними та неврологічними захворюваннями.
На медичне обладнання замовник запланував 1 мільйон 550 тисяч гривень. Переможець тендеру має поставити реабілітаційне обладнання у медичний заклад до 31 березня цього року.
Серед основних характеристик доріжки:
Техніка має бути новою з гарантією мінімум 12 місяців. Аукціон по тендеру запланували на 1 березня.
Нагадаємо, Баштанська багатопрофільна лікарня потрапила під ракетний обстріл 19 квітня 2022 року. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала будівля поліклініки, частково пошкоджено два відділення лікарні.
Раніше було оголошено тендер на ремонт покрівлі однієї з будівель лікарні.
У червні Кабмін виділив на перебудову будівлі лікувального корпусу КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» 45,3 мільйонів гривень. Ще 86,8 мільйонів гривень планується спрямувати на відбудову поліклініки.
У вересні департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив тендер на реконструкцію будівлі лікувального корпусу Баштанської багатопрофільної лікарні. Роботи оцінили у 139 мільйонів 733 тисячі 800 гривень.
Так, загалом на реконструкцію лікарні у місті Баштанка Миколаївська ОДА витратить 311 мільйонів гривень, але ціни будматеріалів, виявились вищими за ринкові ціни.
Також повідомлялося, що завдяки співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) у Баштанці почали відновлювати хірургічне відділення багатопрофільної лікарні.
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Баштанська багатопрофільна лікарня оголосила тендер на закупівлю медичного обладнання для реабілітації — бігової доріжки з аркою.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».
Реабілітаційна бігова доріжка — це спеціальний тренажер, розроблений для фізичного відновлення пацієнтів з ортопедичними та неврологічними захворюваннями.
На медичне обладнання замовник запланував 1 мільйон 550 тисяч гривень. Переможець тендеру має поставити реабілітаційне обладнання у медичний заклад до 31 березня цього року.
Серед основних характеристик доріжки:
Техніка має бути новою з гарантією мінімум 12 місяців. Аукціон по тендеру запланували на 1 березня.
Нагадаємо, Баштанська багатопрофільна лікарня потрапила під ракетний обстріл 19 квітня 2022 року. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала будівля поліклініки, частково пошкоджено два відділення лікарні.
Раніше було оголошено тендер на ремонт покрівлі однієї з будівель лікарні.
У червні Кабмін виділив на перебудову будівлі лікувального корпусу КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» 45,3 мільйонів гривень. Ще 86,8 мільйонів гривень планується спрямувати на відбудову поліклініки.
У вересні департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив тендер на реконструкцію будівлі лікувального корпусу Баштанської багатопрофільної лікарні. Роботи оцінили у 139 мільйонів 733 тисячі 800 гривень.
Так, загалом на реконструкцію лікарні у місті Баштанка Миколаївська ОДА витратить 311 мільйонів гривень, але ціни будматеріалів, виявились вищими за ринкові ціни.
Також повідомлялося, що завдяки співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) у Баштанці почали відновлювати хірургічне відділення багатопрофільної лікарні.