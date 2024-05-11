Біля Снігурівки легковушка з'їхала у кювет. Фото: ДСНС

Вранці 11 травня у Снігурівській громаді Баштанського району сталась дорожньо-транпортна пригода.

Про це повідомляє ДСНС у Миколаївській області.

За даними рятувальників, водій Volkswagen Tiguan, рухався автошляхом Т1505, не впорався з керуванням та неподалік від Снігурівки з'їхав у кювет. Ця ділянка – потенційно забруднена вибухонебезпечними предметами.

Водій авто не постраждав та самостійно вийшов на безпечну територію по тих слідах, які залишились від автомобіля.

Піротехніки ДСНС обстежили ділянку та допомогли евакуювати транспортний засіб на безпечну частину дороги.

«Роботи проводились ручним способом та за допомогою металодетекторів. Складнощів додавала висока рослинність, а також наявність кущів та дерев», — додали в повідомленні.

У службі зазначили, що це не перший випадок, коли автомобілі з'їжджали у кювет на цьому автошляху.

«При цьому вздовж дороги щільно розставлені маркувальні позначки про те, що дана ділянка є потенційно небезпечною та забрудненою вибухонебезпечними предметами. Цього разу обійшлось без жертв, але могло бути набагато трагічніше», — сказано в пресслужбі.

Рятувальники закликали водіїв, які пересуваються деокупованими територіями, бути більш уважними.

«Уважно дивіться на маркувальні позначки та враховуйте ризики. Ваше життя та здоров'я у ваших руках. Не нехтуйте правилами мінної безпеки», — наголосили в повідомленні.

Біля Снігурівки легковушка з'їхала у кювет. Фото: ДСНС

Біля Снігурівки легковушка з'їхала у кювет. Фото: ДСНС

Біля Снігурівки легковушка з'їхала у кювет. Фото: ДСНС

Зазначимо, що загалом від початку року в Україні розмінували 108 тисяч гектарів сільгоспземель. Темпи цьогорічного обстеження перевищують показники минулого року, де в середньому за місяць піротехніки обстежували 22,8 тисячі гектарів сільгоспугідь. За підсумками чотирьох місяців 2024-го піротехніки вийшли на середню цифру у 28,75 тисячі гектарів щомісячно.

Нагадаємо, що станом на березень, з початку 2024 року у Миколаївські області на мінах підірвалися 17 людей, 4 з них загинули.

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