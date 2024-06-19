Перехід між нещодавно відбудованим травматологічним пунктом та головним корпусом Лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва збираються побудувати до вересня 2024 року. Наразі виконано близько 40% робіт.
Про це у коментарі «НикВести» повідомив директор Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук.
— Роботи ведуть, на сьогоднішній день виконано близько 30-40% робіт. Там зроблено фундамент, встановлено каркасну систему та монолітні перекриття. На сьогодні ми бачимо, що приблизно в серпні-вересні ми маємо прийняти готовий об'єкт, — сказав Олексій Савчук.
До цього збудувати новий перехід підрядна компанія мала до 29 лютого 2024 року, як вказано у тендерній документації. Пізніше в Управлінні капітального будівництва повідомили, що новий перехід збудують до літа 2024 року. Ці роботи коштують 3,7 мільйони гривень.
Раніше у коментарі «НикВести» головний лікар ЛШМД Олександр Демʼянов пояснював, що будівництво переходу між будівлями лікарні підвищить якість надання медичних послуг пацієнтам.
— Ще в лютому 2022 року, коли були інтенсивні обстріли, ми задіяли усі наші можливості: усі наші операційні та перев'язувальні кабінети. Тоді не вистачало операційних місць для того, щоб ще комусь своєчасно надати у повному обсязі допомогу. Ця операційна, що на третьому поверсі травмпункту, передбачена для надскладних ситуацій. Це такі ситуації, які межують між амбулаторною допомогою та стаціонарною. Якщо ми бачимо, що у хворого можуть бути якісь ускладнення, то ця операційна може використовуватися, але приблизно на 30%. Залучити її до стаціонару за рахунок цього переходу — так, можливо. Тому що по лікарні, по асфальту в умовах, наприклад, дощу чи снігу — не завжди можливо доставити хворого у тому стані, у якому він знаходиться. Якщо буде перехід, то ми зможемо безпроблемно доставляти підготовлених до операції хворих, використовувати цю операційну як додаткову операційну для травматологічного відділення. Думаю, що це того варте, — пояснив головний лікар.
У серпні серпня 2023 року відкрили відновлене компанією з Казахстану травматологічне відділення Лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва.
Будівля травмпункту в ЛШМД була зруйнована в результаті російського обстрілу у ніч на 1 серпня 2022 року. Травмпункт був побудований фактично з нуля та відкритий наприкінці 2019 року — його будівництво тривало чотири роки.
Після цього стало відомо, що Данія виявила готовність відбудувати зруйновану будівлю та навіть виділила на це кошти. Однак відбудову травмпункту почали партнери Миколаївщини з Казахстану. Ще у травні 2023 року у міському управлінні охорони здоровʼя повідомили, що підрядники з Казахстану виконують роботи «дуже якісно» та «дуже швидко».
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Перехід між нещодавно відбудованим травматологічним пунктом та головним корпусом Лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва збираються побудувати до вересня 2024 року. Наразі виконано близько 40% робіт.
Про це у коментарі «НикВести» повідомив директор Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук.
— Роботи ведуть, на сьогоднішній день виконано близько 30-40% робіт. Там зроблено фундамент, встановлено каркасну систему та монолітні перекриття. На сьогодні ми бачимо, що приблизно в серпні-вересні ми маємо прийняти готовий об'єкт, — сказав Олексій Савчук.
До цього збудувати новий перехід підрядна компанія мала до 29 лютого 2024 року, як вказано у тендерній документації. Пізніше в Управлінні капітального будівництва повідомили, що новий перехід збудують до літа 2024 року. Ці роботи коштують 3,7 мільйони гривень.
Раніше у коментарі «НикВести» головний лікар ЛШМД Олександр Демʼянов пояснював, що будівництво переходу між будівлями лікарні підвищить якість надання медичних послуг пацієнтам.
— Ще в лютому 2022 року, коли були інтенсивні обстріли, ми задіяли усі наші можливості: усі наші операційні та перев'язувальні кабінети. Тоді не вистачало операційних місць для того, щоб ще комусь своєчасно надати у повному обсязі допомогу. Ця операційна, що на третьому поверсі травмпункту, передбачена для надскладних ситуацій. Це такі ситуації, які межують між амбулаторною допомогою та стаціонарною. Якщо ми бачимо, що у хворого можуть бути якісь ускладнення, то ця операційна може використовуватися, але приблизно на 30%. Залучити її до стаціонару за рахунок цього переходу — так, можливо. Тому що по лікарні, по асфальту в умовах, наприклад, дощу чи снігу — не завжди можливо доставити хворого у тому стані, у якому він знаходиться. Якщо буде перехід, то ми зможемо безпроблемно доставляти підготовлених до операції хворих, використовувати цю операційну як додаткову операційну для травматологічного відділення. Думаю, що це того варте, — пояснив головний лікар.
У серпні серпня 2023 року відкрили відновлене компанією з Казахстану травматологічне відділення Лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва.
Будівля травмпункту в ЛШМД була зруйнована в результаті російського обстрілу у ніч на 1 серпня 2022 року. Травмпункт був побудований фактично з нуля та відкритий наприкінці 2019 року — його будівництво тривало чотири роки.
Після цього стало відомо, що Данія виявила готовність відбудувати зруйновану будівлю та навіть виділила на це кошти. Однак відбудову травмпункту почали партнери Миколаївщини з Казахстану. Ще у травні 2023 року у міському управлінні охорони здоровʼя повідомили, що підрядники з Казахстану виконують роботи «дуже якісно» та «дуже швидко».