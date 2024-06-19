Відбудована Лікарня швидкої медичної допомоги Миколаєва, фото «НикВести»

Перехід між нещодавно відбудованим травматологічним пунктом та головним корпусом Лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва збираються побудувати до вересня 2024 року. Наразі виконано близько 40% робіт.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив директор Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук.

— Роботи ведуть, на сьогоднішній день виконано близько 30-40% робіт. Там зроблено фундамент, встановлено каркасну систему та монолітні перекриття. На сьогодні ми бачимо, що приблизно в серпні-вересні ми маємо прийняти готовий об'єкт, — сказав Олексій Савчук.

До цього збудувати новий перехід підрядна компанія мала до 29 лютого 2024 року, як вказано у тендерній документації. Пізніше в Управлінні капітального будівництва повідомили, що новий перехід збудують до літа 2024 року. Ці роботи коштують 3,7 мільйони гривень.

Раніше у коментарі «НикВести» головний лікар ЛШМД Олександр Демʼянов пояснював, що будівництво переходу між будівлями лікарні підвищить якість надання медичних послуг пацієнтам.

— Ще в лютому 2022 року, коли були інтенсивні обстріли, ми задіяли усі наші можливості: усі наші операційні та перев'язувальні кабінети. Тоді не вистачало операційних місць для того, щоб ще комусь своєчасно надати у повному обсязі допомогу. Ця операційна, що на третьому поверсі травмпункту, передбачена для надскладних ситуацій. Це такі ситуації, які межують між амбулаторною допомогою та стаціонарною. Якщо ми бачимо, що у хворого можуть бути якісь ускладнення, то ця операційна може використовуватися, але приблизно на 30%. Залучити її до стаціонару за рахунок цього переходу — так, можливо. Тому що по лікарні, по асфальту в умовах, наприклад, дощу чи снігу — не завжди можливо доставити хворого у тому стані, у якому він знаходиться. Якщо буде перехід, то ми зможемо безпроблемно доставляти підготовлених до операції хворих, використовувати цю операційну як додаткову операційну для травматологічного відділення. Думаю, що це того варте, — пояснив головний лікар.

У серпні серпня 2023 року відкрили відновлене компанією з Казахстану травматологічне відділення Лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва.

Будівля травмпункту в ЛШМД була зруйнована в результаті російського обстрілу у ніч на 1 серпня 2022 року. Травмпункт був побудований фактично з нуля та відкритий наприкінці 2019 року — його будівництво тривало чотири роки.

Після цього стало відомо, що Данія виявила готовність відбудувати зруйновану будівлю та навіть виділила на це кошти. Однак відбудову травмпункту почали партнери Миколаївщини з Казахстану. Ще у травні 2023 року у міському управлінні охорони здоровʼя повідомили, що підрядники з Казахстану виконують роботи «дуже якісно» та «дуже швидко».