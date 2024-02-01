Перехід між нещодавно відбудованим травматологічним пунктом та головним корпусом Лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва збираються побудувати впродовж шести місяців 2024 року.
Про це у коментарі «НикВести» повідомив директор Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук.
Наразі вже провели тендер на виконання робіт з будівництва переходу за 3,7 мільйона гривень, уточнив він.
«Наприкінці року ми провели тендерну закупівлю на виконання будівельних робіт. У грудні отримали дозвіл на виконання будівельних робіт та в 2024 році планується його реалізація. Наразі тривають підготовчі роботи, але це не дуже довготривалий проєкт. Тому, я думаю, що ми його у першій половині цього року завершимо. А вартість будівельно-монтажних робіт, згідно проєктної документації, складає 3,7 мільйона гривень», — повідомив Олексій Савчук.
Раніше у коментарі «НикВести» головний лікар ЛШМД Олександр Демʼянов пояснював, що будівництво переходу між будівлями лікарні підвищить якість надання медичних послуг пацієнтам.
— Ще в лютому 2022 року, коли були інтенсивні обстріли, ми задіяли усі наші можливості: усі наші операційні та перев'язувальні кабінети. Тоді не вистачало операційних місць для того, щоб ще комусь своєчасно надати у повному обсязі допомогу. Ця операційна, що на третьому поверсі травмпункту, передбачена для надскладних ситуацій. Це такі ситуації, які межують між амбулаторною допомогою та стаціонарною. Якщо ми бачимо, що у хворого можуть бути якісь ускладнення, то ця операційна може використовуватися, але приблизно на 30%. Залучити її до стаціонару за рахунок цього переходу — так, можливо. Тому що по лікарні, по асфальту в умовах, наприклад, дощу чи снігу — не завжди можливо доставити хворого у тому стані, у якому він знаходиться. Якщо буде перехід, то ми зможемо безпроблемно доставляти підготовлених до операції хворих, використовувати цю операційну як додаткову операційну для травматологічного відділення. Думаю, що це того варте, — пояснив головний лікар.
Як відомо, 18 серпня 2023 року відкрили відновлене компанією з Казахстану травматологічне відділення Лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва.
Нагадаємо, що будівля травмпункту в ЛШМД Миколаєва була зруйнована в результаті російського обстрілу у ніч на 1 серпня 2022 року. Травмпункт був побудований фактично з нуля та відкритий наприкінці 2019 року — його будівництво тривало чотири роки.
Після цього стало відомо, що Данія виявила готовність відбудувати зруйновану будівлю та навіть виділила на це кошти. Однак відбудову травмпункту почали партнери Миколаївщини з Казахстану. Ще у травні 2023 року у міському управлінні охорони здоровʼя повідомили, що підрядники з Казахстану виконують роботи «дуже якісно» та «дуже швидко».
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Перехід між нещодавно відбудованим травматологічним пунктом та головним корпусом Лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва збираються побудувати впродовж шести місяців 2024 року.
Про це у коментарі «НикВести» повідомив директор Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук.
Наразі вже провели тендер на виконання робіт з будівництва переходу за 3,7 мільйона гривень, уточнив він.
«Наприкінці року ми провели тендерну закупівлю на виконання будівельних робіт. У грудні отримали дозвіл на виконання будівельних робіт та в 2024 році планується його реалізація. Наразі тривають підготовчі роботи, але це не дуже довготривалий проєкт. Тому, я думаю, що ми його у першій половині цього року завершимо. А вартість будівельно-монтажних робіт, згідно проєктної документації, складає 3,7 мільйона гривень», — повідомив Олексій Савчук.
Раніше у коментарі «НикВести» головний лікар ЛШМД Олександр Демʼянов пояснював, що будівництво переходу між будівлями лікарні підвищить якість надання медичних послуг пацієнтам.
— Ще в лютому 2022 року, коли були інтенсивні обстріли, ми задіяли усі наші можливості: усі наші операційні та перев'язувальні кабінети. Тоді не вистачало операційних місць для того, щоб ще комусь своєчасно надати у повному обсязі допомогу. Ця операційна, що на третьому поверсі травмпункту, передбачена для надскладних ситуацій. Це такі ситуації, які межують між амбулаторною допомогою та стаціонарною. Якщо ми бачимо, що у хворого можуть бути якісь ускладнення, то ця операційна може використовуватися, але приблизно на 30%. Залучити її до стаціонару за рахунок цього переходу — так, можливо. Тому що по лікарні, по асфальту в умовах, наприклад, дощу чи снігу — не завжди можливо доставити хворого у тому стані, у якому він знаходиться. Якщо буде перехід, то ми зможемо безпроблемно доставляти підготовлених до операції хворих, використовувати цю операційну як додаткову операційну для травматологічного відділення. Думаю, що це того варте, — пояснив головний лікар.
Як відомо, 18 серпня 2023 року відкрили відновлене компанією з Казахстану травматологічне відділення Лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва.
Нагадаємо, що будівля травмпункту в ЛШМД Миколаєва була зруйнована в результаті російського обстрілу у ніч на 1 серпня 2022 року. Травмпункт був побудований фактично з нуля та відкритий наприкінці 2019 року — його будівництво тривало чотири роки.
Після цього стало відомо, що Данія виявила готовність відбудувати зруйновану будівлю та навіть виділила на це кошти. Однак відбудову травмпункту почали партнери Миколаївщини з Казахстану. Ще у травні 2023 року у міському управлінні охорони здоровʼя повідомили, що підрядники з Казахстану виконують роботи «дуже якісно» та «дуже швидко».
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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|
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