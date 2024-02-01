Відбудована Лікарня швидкої медичної допомоги Миколаєва, фото «НикВести»

Перехід між нещодавно відбудованим травматологічним пунктом та головним корпусом Лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва збираються побудувати впродовж шести місяців 2024 року.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив директор Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук.

Наразі вже провели тендер на виконання робіт з будівництва переходу за 3,7 мільйона гривень, уточнив він.

«Наприкінці року ми провели тендерну закупівлю на виконання будівельних робіт. У грудні отримали дозвіл на виконання будівельних робіт та в 2024 році планується його реалізація. Наразі тривають підготовчі роботи, але це не дуже довготривалий проєкт. Тому, я думаю, що ми його у першій половині цього року завершимо. А вартість будівельно-монтажних робіт, згідно проєктної документації, складає 3,7 мільйона гривень», — повідомив Олексій Савчук.

Раніше у коментарі «НикВести» головний лікар ЛШМД Олександр Демʼянов пояснював, що будівництво переходу між будівлями лікарні підвищить якість надання медичних послуг пацієнтам.

— Ще в лютому 2022 року, коли були інтенсивні обстріли, ми задіяли усі наші можливості: усі наші операційні та перев'язувальні кабінети. Тоді не вистачало операційних місць для того, щоб ще комусь своєчасно надати у повному обсязі допомогу. Ця операційна, що на третьому поверсі травмпункту, передбачена для надскладних ситуацій. Це такі ситуації, які межують між амбулаторною допомогою та стаціонарною. Якщо ми бачимо, що у хворого можуть бути якісь ускладнення, то ця операційна може використовуватися, але приблизно на 30%. Залучити її до стаціонару за рахунок цього переходу — так, можливо. Тому що по лікарні, по асфальту в умовах, наприклад, дощу чи снігу — не завжди можливо доставити хворого у тому стані, у якому він знаходиться. Якщо буде перехід, то ми зможемо безпроблемно доставляти підготовлених до операції хворих, використовувати цю операційну як додаткову операційну для травматологічного відділення. Думаю, що це того варте, — пояснив головний лікар.

Як відомо, 18 серпня 2023 року відкрили відновлене компанією з Казахстану травматологічне відділення Лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва.

Нагадаємо, що будівля травмпункту в ЛШМД Миколаєва була зруйнована в результаті російського обстрілу у ніч на 1 серпня 2022 року. Травмпункт був побудований фактично з нуля та відкритий наприкінці 2019 року — його будівництво тривало чотири роки.

Після цього стало відомо, що Данія виявила готовність відбудувати зруйновану будівлю та навіть виділила на це кошти. Однак відбудову травмпункту почали партнери Миколаївщини з Казахстану. Ще у травні 2023 року у міському управлінні охорони здоровʼя повідомили, що підрядники з Казахстану виконують роботи «дуже якісно» та «дуже швидко».