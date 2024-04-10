Керівник миколаївської інфекційної лікарні Олександр Ігнатенков, фото: Укрінформ

В.о. директора Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Олександр Ігнатенков подав декларацію про доходи за 2023 рік. Посадовець заробив у минулому році понад 747 тисяч гривень та купив земельну ділянку.

Дана інформація опублікована у Державному реєстрі декларацій України, пишуть «НикВести».

У спільній власності посадовець має квартира площею 68,1 квадратних метри. У вересні 2023 року він придбав земельну ділянку на 400 квадратних метрів у селищі Воскресенське за 20 тисяч гривень. Зазначимо, що у декларації за 2022 рік аналогічна земельна ділянка була у власності його дружини.

Скриншот з декларації Олександра Ігнатенкова за 2022 рік Скриншот з декларації Олександра Ігнатенкова за 2023 рік

Перед цим у вересні 2022 року він придбав собі автомобіль Volvo S60 2011 року випуску.

За 2023 рік на посаді виконуючого обовʼязки керівника інфекційної лікарні він отримав 747 тисяч 779 гривень. У КНП «Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» його заробітна плата склала 23 тисячі 75 гривень, а у КНП«Міська лікарня №4» його дохід склав 61 тисячу 839 гривень.

Збережень готівкою або банківських рахунках посадовець у декларації не вказав.

Звільнення медиків з миколаївської «інфекційки»

Як відомо, в кінці січня медиків Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб залишили без заробітної плати за місяць.

Лікарі звернулись до очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма допомогти з вирішенням питання виплати заробітної плати за січень, без якої їх залишили.

Пізніше заступник керівника ОВА Юрій Гранатуров заявив, що вирішення проблеми з затримками по виплаті зарплат медичним працівникам Миколаївського обласного центру лікування інфекційних захворювань за січень та лютий потребує участі обласної ради як власника лікарні.

В середині березня колективу Миколаївського обласного центру лікування інфекційних захворювань частково виплатили заробітні плати, які вони не отримували понад двох місяців. Проте затримки з виплатою зарплат стали причиною для звільнень лікарів.

Зазначимо, що під час обговорення групи з вивчення питання фінансового забезпечення КНП сфери охорони здоров'я Миколаївської обласної ради мова зокрема йшла і про приєднання інфекційної лікарні та центру паліативної допомоги до Миколаївського фтизіопульмонологічного медичного центру. Це дасть можливість для створення надкластерного закладу охорони здоров'я.

В свою чергу, адміністрація Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб стверджує, що рішення про закриття медзакладу є плітками.