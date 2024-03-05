Підтоплене село Афанасіївка на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Жителі Снігурівської громади, будинки яких постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, досі не мали змогу отримати кошти через неврегульованість самої процедури такої компенсації.

Про це повідомив голова Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта.

За його словами, ситуація найближчим часом має змінитися, адже 1 березня Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку використання коштів для виплат компенсацій за підтоплене житло.

Зазначимо, що відтепер виплати постраждалим від підтоплення внаслідок підриву роcійськими військами Каховської ГЕС здійснюватимуться незалежно від того, чи отримує особа виплати як ВПО. Також у постанові зазначається, що грошову допомогу від держави отримають усі громадяни, які на момент Каховської катастрофи проживали (були зареєстровані/задекларовані) в населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали підтоплення.

«Маю надію, що найближчим часом постраждалі мешканці і Миколаївської, і Херсонської області нарешті отримають кошти на відновлення пошкодженого житла», — додав Іван Кухта.

Підтоплення Снігурівської громади

На світанку 6 червня стало відомо про підрив дамби Каховської ГЕС. За лічені години в зоні підтоплення опинилися села й міста Херсонщини та Миколаївщини. Зокрема, вода пройшла через 13 населених пунктів Снігурівської громади.

На Снігурівщині село Афанасіївка було повністю відрізане водою. Дві дороги, які йшли до села, як і більшість будинків були затоплені після підриву Каховської ГЕС окупантами.

Вже 9 червня стало відомо, що вода піднялась на 6 метрів. Для того, аби вода відійшла, знадобилося кілька тижнів.

В межах Снігурівської громади через затоплення руйнувань зазнали 375 будинків.

У листопаді 2023 року стало відомо, що більше 20 мільйонів гривень нараховано жителям Снігурівської громади в якості компенсації за пошкодження об’єктів нерухомого майна внаслідок підтоплення.