«Миколаївоблтеплоенерго» шукає донора для реконструкції котельні

На комунальному підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» планують реконструювати котельню по вулиці Миколаївська, 34 за 176 мільйонів гривень. Для реалізації КП шукає донора.

Відповідна інформація опублікована в цифровій системі DREAM, пишуть «НикВести».

Як зазначено в описі проєкту, його мета — підвищення енергоефективності, надійності та безпеки теплопостачання, а також зниження екологічного впливу котельні.

«Завдяки зниженню витрат на паливо та обслуговування обладнання, проект сприятиме підвищенню економічної ефективності підприємства та забезпеченню його стабільного розвитку. Цей проект є важливим кроком для модернізації системи теплопостачання міста Миколаєва, що сприятиме підвищенню якості життя населення та покращенню екологічної ситуації в регіоні», — зазначають в «Миколаївоблтеплоенерго».

Проектом передбачено встановлення жаротрубних котлів з пальниками тепловою потужністю 10 МВт кожний, заміна мережевих насосів, встановлення котлових насосів та станції підживлення. Також буде встановлено газове обладнання.

Із загальної суми 61,6 мільйонів гривень піде на закупівлю та амортизацію обладнання, більшу частину 114,4 мільйонів гривень витратять на будівництво.

Нагадаємо, раніше ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» встановило у Корабельному районі нову котельню, яка функціонуватиме без обслуговуючого персоналу.

Також повідомлялось, що комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» планує також встановити модульні когенераційні установки, які можуть повністю забезпечити електроенергією інфраструктуру Миколаєва.