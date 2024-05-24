До кінця року комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує витратити 1,5 мільйона гривень на прибирання 13 парків та скверів міста, а також вулиці Соборної.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Згідно з тендерною документацією, підприємство виконуватиме механізоване прибирання прибордюрної частини тротуарів та пішохідних доріжок від сміття та бруду, а також збиратиме опале листя з подальшим навантаженням та вивезенням з території міста Миколаєва.
До кінця року планується очистити 1,5 мільйона квадратних метрів міських територій. Виконавець зобов’язаний надавати послуги з 8:00 до 18:00 в наступних зонах міста:
Послуги включають не лише прибирання, навантаження та вивезення сміття, але й забезпечення його захоронення у спеціально відведених місцях.
Минулого року, комунальне підприємство «Миколаївські парки» також оголошувало аналогічний тендер. Тоді прибирати вулицю Соборну, а також 11 парків та скверів міста зобов'язалось підприємство «Карс-Клінінг». Крім того, на утримання зелених зон та скверів Миколаєва до кінця 2023 року витратили 32,5 мільйони гривень.
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До кінця року комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує витратити 1,5 мільйона гривень на прибирання 13 парків та скверів міста, а також вулиці Соборної.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Згідно з тендерною документацією, підприємство виконуватиме механізоване прибирання прибордюрної частини тротуарів та пішохідних доріжок від сміття та бруду, а також збиратиме опале листя з подальшим навантаженням та вивезенням з території міста Миколаєва.
До кінця року планується очистити 1,5 мільйона квадратних метрів міських територій. Виконавець зобов’язаний надавати послуги з 8:00 до 18:00 в наступних зонах міста:
Послуги включають не лише прибирання, навантаження та вивезення сміття, але й забезпечення його захоронення у спеціально відведених місцях.
Минулого року, комунальне підприємство «Миколаївські парки» також оголошувало аналогічний тендер. Тоді прибирати вулицю Соборну, а також 11 парків та скверів міста зобов'язалось підприємство «Карс-Клінінг». Крім того, на утримання зелених зон та скверів Миколаєва до кінця 2023 року витратили 32,5 мільйони гривень.