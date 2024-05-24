Пух від платанів на вулиці Соборній, архівне фото «НикВести»

До кінця року комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує витратити 1,5 мільйона гривень на прибирання 13 парків та скверів міста, а також вулиці Соборної.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Згідно з тендерною документацією, підприємство виконуватиме механізоване прибирання прибордюрної частини тротуарів та пішохідних доріжок від сміття та бруду, а також збиратиме опале листя з подальшим навантаженням та вивезенням з території міста Миколаєва.

До кінця року планується очистити 1,5 мільйона квадратних метрів міських територій. Виконавець зобов’язаний надавати послуги з 8:00 до 18:00 в наступних зонах міста:

Сквер «Трояндовий»

Сквер «Єкатериненський»

Парк «Перемога»

Сквер «Вітовський»

Сквер «Металург»

Манганарівський сквер (Серце міста)

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар»

Сквер «Каштановий»

Сквер подвигу ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Сквер імені В.І. Коренюгіна

Сквер «Матері»

Сквер «Юних героїв»

Сквер Т.Г. Шевченка

вул. Соборна

Послуги включають не лише прибирання, навантаження та вивезення сміття, але й забезпечення його захоронення у спеціально відведених місцях.

Минулого року, комунальне підприємство «Миколаївські парки» також оголошувало аналогічний тендер. Тоді прибирати вулицю Соборну, а також 11 парків та скверів міста зобов'язалось підприємство «Карс-Клінінг». Крім того, на утримання зелених зон та скверів Миколаєва до кінця 2023 року витратили 32,5 мільйони гривень.