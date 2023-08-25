На прибирання вулиці Соборної, а також 11 парків та скверів міста комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує витратити 1 мільйон 186 тисяч 833 гривні.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.
В тендерній документації зазначається, що для підтримки чистоти міського повітря та забезпечення нормального функціонування тротуарів та пішохідних доріжок, що знаходяться на балансі КП «Миколаївські парки» необхідне механізоване прибирання від сміття та бруду, опалого листя.
До кінця року планується прибрати сміття на 77 570 кв.м. Виконавець зобов’язаний забезпечити надання послуг з 8:00 до 18:00 в наступних зонах міста:
Послуга повинна охоплювати не тільки прибирання, навантаження та вивезення сміття, а й забезпечувати його захоронення у спеціально відведені місця.
До 4 серпня триває процес подачі тендерних пропозицій, а на 5 серпня заплановано проведення аукціону.
Нагадаємо, що у Миколаєві розпочали прибирати сміття, що залишилось після руйнувань житлових будинків внаслідок російських прильотів. Зараз по місту близько 40 об’єктів, де комунальники мають вивезти відходи.
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НАТО та територіїСтаніслав Мартиросов
На прибирання вулиці Соборної, а також 11 парків та скверів міста комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує витратити 1 мільйон 186 тисяч 833 гривні.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.
В тендерній документації зазначається, що для підтримки чистоти міського повітря та забезпечення нормального функціонування тротуарів та пішохідних доріжок, що знаходяться на балансі КП «Миколаївські парки» необхідне механізоване прибирання від сміття та бруду, опалого листя.
До кінця року планується прибрати сміття на 77 570 кв.м. Виконавець зобов’язаний забезпечити надання послуг з 8:00 до 18:00 в наступних зонах міста:
Послуга повинна охоплювати не тільки прибирання, навантаження та вивезення сміття, а й забезпечувати його захоронення у спеціально відведені місця.
До 4 серпня триває процес подачі тендерних пропозицій, а на 5 серпня заплановано проведення аукціону.
Нагадаємо, що у Миколаєві розпочали прибирати сміття, що залишилось після руйнувань житлових будинків внаслідок російських прильотів. Зараз по місту близько 40 об’єктів, де комунальники мають вивезти відходи.