На утримання зелених зон та скверів Миколаєва до кінця 2023 року планують витратити 32,5 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовник – комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївські парки». Обслуговування 40 зелених зон та скверів Центрального району обійдеться бюджету міста у 8 мільйонів 658 тисяч 361 гривню. На утримання 121 зеленої зони та скверу Інгульського району планують витратити 13 мільйонів 914 тисяч 397 гривень. Водночас обслуговування 72 зелених зон та скверів Корабельного району обійдеться у 9 мільйонів 938 тисяч 880 гривень.

З моменту підписання договорів підрядники повинні будуть до 31 грудня 2023 року виконувати наступні роботи: прибирати території від сміття, трави та снігу; прибирати газони від опалого листя; очищувати урни від сміття; фарбувати та мити урни; доглядати за деревами, чагарниками, квітами та фонтанами; доглядати за мармуровими поверхнями та МАФами (йдеться про утримання дитячих майданчиків, зупинок громадського транспорту, прибирання бетонних укриттів, а також миття та очищення зупиночних комплексів від несанкціонованих написів).

Варто зазначити, що підрядників обиратимуть вже 15 червня.

Нагадаємо, Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради має намір протягом наступного року витратити 18,4 мільйона гривень на утримання трьох скверів міста та Соборної площі.