ППО вдалося збити 48 ударних дронів та 5 крилатих ракет, фото з відкритих джерел

Вночі 6 червня Україну атакували 5 крилатими ракетами та 53 ударниими безпілотників типу Shahed.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Він зазначив, що росіяни завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури України із стратегічної авіації.

Окупанти випустили 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з бомбардувальників у Саратовській області та 53 «шахеди» із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ (РФ) та мис Чауда (Крим).

У результаті протиповітряного бою вдалося збити 48 ударних дронів та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 — у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних сил.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Київщині сталася пожежа на промисловому об’єкті.

Над Миколаївської областю протиповітряна оборона знищила два ворожих безпілотника.