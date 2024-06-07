На Київщині 7 червня горів промисловий обʼєкт, архівне фото ДСНС Київської області

У ніч проти 7 червня російсько-окупаційні війська атакували Київську область ракетами та безпілотниками, внаслідок чого сталася пожежа на промисловому об’єкті.

Про це повідомив керівник ОВА Руслан Кравченко.

Він зазначив, що в області працювали сили протиповітряної оборони.

Унаслідок повітряної атаки загорівся один з промислових обʼєктів в області. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі. На місці працюють усі оперативні служби.

За даними ОВА, минулося без постраждалих.

Повітряна тривога на Київщині тривала чотири години: з 00:55 до 4:55. Вибухи також чули на Хмельниччині, Одещині та Харківщині.

Над Миколаївської областю протиповітряна оборона знищила два ворожих безпілотника.