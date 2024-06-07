У ніч проти 7 червня російсько-окупаційні війська атакували Київську область ракетами та безпілотниками, внаслідок чого сталася пожежа на промисловому об’єкті.
Про це повідомив керівник ОВА Руслан Кравченко.
Він зазначив, що в області працювали сили протиповітряної оборони.
Унаслідок повітряної атаки загорівся один з промислових обʼєктів в області. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі. На місці працюють усі оперативні служби.
За даними ОВА, минулося без постраждалих.
Повітряна тривога на Київщині тривала чотири години: з 00:55 до 4:55. Вибухи також чули на Хмельниччині, Одещині та Харківщині.
Над Миколаївської областю протиповітряна оборона знищила два ворожих безпілотника.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У ніч проти 7 червня російсько-окупаційні війська атакували Київську область ракетами та безпілотниками, внаслідок чого сталася пожежа на промисловому об’єкті.
Про це повідомив керівник ОВА Руслан Кравченко.
Він зазначив, що в області працювали сили протиповітряної оборони.
Унаслідок повітряної атаки загорівся один з промислових обʼєктів в області. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі. На місці працюють усі оперативні служби.
За даними ОВА, минулося без постраждалих.
Повітряна тривога на Київщині тривала чотири години: з 00:55 до 4:55. Вибухи також чули на Хмельниччині, Одещині та Харківщині.
Над Миколаївської областю протиповітряна оборона знищила два ворожих безпілотника.