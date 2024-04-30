Норвегія вирішила надати понад 600 мільйонів доларів додаткової фінансової допомоги для України, фото з відкритих джерел

Норвегія вирішила надати понад 600 мільйонів доларів додаткової фінансової допомоги для України, частина коштів передбачена на ППО, інша частина – на гуманітарну підтримку.

Про це повідомляє VG.

Повідомляється, що сьогодні, 30 квітня, політичні партії, що мають свої представництва в парламенті Норвегії, висловили підтримку пропозиції уряду про збільшення фінансової допомоги Україні у 2024 році на 7 мільярдів норвезьких крон, що складає понад 600 мільйонів доларів.

Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре повідомив після зустрічі, що 6 мільярдів крон з цієї суми підуть в основному на засоби ППО і ще мільярд – на гуманітарну підтримку.

Зазначимо, що Президент України Володимир Зеленський вже подякував Норвегії за підтримку.

«Дуже важливо, що більша частина цих коштів буде спрямована на посилення протиповітряної оборони України, що є нашим найвищим пріоритетом для захисту життя людей. Цінуємо незмінну підтримку з боку Норвегії, розуміння наших нагальних потреб і готовність бути поряд із нами у вирішальний час», – зазначив президент у своєму Twitter.

Раніше повідомлялось, що у зв'язку з гострою потребою в допомозі Україні Норвегія сприятиме створенню системи протиповітряної оборони в країні.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відвідав штаб-квартиру НАТО у Брюсселі, де наголосив про необхідність поставок Україні ППО та зброї.