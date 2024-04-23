Миколаївська міська рада, фото: «НикВести»

Планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради рекомендувала винести на розгляд сесії проєкт рішення про перерозподіл видатків бюджету на поточний рік в сумі 6 мільярдів 499 мільйонів гривень.

Відповідне рішення було прийняте під час засідання бюджетної комісії у вівторок, 23 квітня, пишуть «НикВести».

Директор департаменту фінансів Віра Святелик під час обговоерння зазначила, що на Сили оборони та безпеку з бюджету додатково виділять ще 107 мільйонів.

— Загалом доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади пропонується прийняти у сумі 5 мільярдів 107 мільйонів гривень, видатки у сумі 6 мільярдів 499 мільйонів. На заходи з територіальної оборони та мобілізаційні підготовку, підтримку Сил безпеки та оборони в цьому рішенні 107 мільйонів 963 тисячі гривень. Це додатково до 57 мільйонів 647 тисяч минулої сесії, — сказала Віра Святелик.

Видатки бюджету пропонується збільшити на загальну суму 1 мільярд 339 мільйонів 103 тисячі 338 гривень.

За рахунок залучення вільного залишку коштів бюджету на заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки, підтримку сил безпеки і оборони виділять 47 мільйонів 963 тисячі гривень.

На заходи та роботи з ТРО та мобілізаційної підготовки, підтримку сил безпеки і оборони виділять 60 мільйонів гривень. В загальному це 107 мільйонів 963 тисячі гривень.

Крім того, на ремонт захисних споруд цивільного захисту пропонують виділити 39 мільйонів 438 тисяч гривень.

На виконання програми «Доступна вода» на 2024 рік, зокрема заходи, пов’язані з поліпшенням питної води планується направити 29 мільйонів гривень на ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» для витрат на експлуатацію систем очищення води та ремонт, у т.ч. придбання витратних матеріалів, запчастин та обладнання, ремонт свердловин.

Також на поповнення статутного капіталу підприємства направлять в загальній сумі 292 мільйона гривень, які направлять:

178 мільйонів гривень на погашення заборгованості за субкредитними угодами міжнародних фінансових організацій,

29 мільйонів гривень – на вирішення проблем водопостачання міста Миколаєва,

15 мільйонів гривень – на покриття непередбачених витрат, пов’язаних з ліквідацією наслідків бойових дій,

70 мільйонів гривень – на оплату енергоносіїв.

Минулої сесії підтримку ТрО, а також Сил безпеки та оборони з вільного залишку міського бюджету виділили 57,6 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що Миколаївська рада має намір збільшити фінансування програми «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2024 роки» на півмільйона гривень аби закупити дрони та іншу необхідну зброю для військових.

Як відомо, у 2023 році місто спрямувало на потреби Сил оборони близько 740 мільйонів гривень.

Також з бюджету Миколаєва у 2023 році виділили 400 мільйонів гривень для військових, з яких 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

Крім того, Олександр Сєнкевич раніше опублікував графік міськради з фінансуванням військових, на яких було витрачено майже 700 мільйонів гривень. За міські кошти для ЗСУ були придбані та передані 17 нових автівок, ще 89 одиниць техніки було передано частинам від комунальних підприємств.

У 2023 році планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради також погоджувала виділення 9,6 мільйонів гривень субвенції для закупівлі 415 дронів різних модифікацій, а також засобів зв'язку і приладів нічного бачення для потреб військових.