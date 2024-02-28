На закупівлю дронів та іншої необхідної зброї для військових з бюджету Миколаєва у 2024 році хочуть додатково виділити 500 тисяч гривень.

Про це йшла мова у вівторок, 27 лютого, під час засідання комісії планово-бюджетної комісії Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

Начальник відділу з питань оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міськради Ігор Оніщенко зазначив, що у цьому році з міського бюджету планується виділити 201 мільйон гривень на фінансування програми «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2024 роки».

— Ми надалі хочемо підтримувати ЗСУ, тому в цій програмі ми виключили пункт про те, що надаємо допомогу, тим військовим частинам, які платять податки в Миколаївську міську раду, – зауважив він.

Голова бюджетної комісії, депутат Миколаївської міськради Федір Панченко нагадава, що у 2023 році місто спрямувало на потреби Сил оборони близько 740 мільйонів гривень. Також з міського бюджету були виділені кошти на певні запити Збройних Сил України та на придбання квартир військовим. В цьому році через вилучення податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який сплачують військовослужбовці, бюджет Миколаєва недоотримає близько 2,7 мільярдів гривень.

— Я приймав участь у нараді за головуванням Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича, де він опрацьовував питання щодо того, де ми можемо скоротити видатки, щоб більше спрямувати коштів на допомогу ЗСУ. Окремо міський голова пропонує в цю програму внести зміни і збільшити обсяг фінансування на закупівлю дронів і всього необхідного на ЗСУ на півмільярда гривень. Я пропоную винести це питання на розгляд сесії, думаю що в цьому зараз є необхідність, – зауважив Федір Панченко.

Пропозицію депутата підтримали, рішення щодо додаткового виділення коштів на придбання дронів та зброї для військових у 2024 році може буде винесено на розгляд сесії міськради.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення з бюджету Миколаєва спрямували 597 мільйонів гривень на потреби ЗСУ та передали техніки ще на 80 мільйонів.

Також з бюджету Миколаєва у 2023 році виділили 400 мільйонів гривень для військових, з яких 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

Олександр Сєнкевич також опублікував графік міськради з фінансуванням військових, на яких було витрачено майже 700 мільйонів гривень. За міські кошти для ЗСУ були придбані та передані 17 нових автівок, ще 89 одиниць техніки було передано частинам від комунальних підприємств.

Крім того, планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради погодила виділення 9,6 мільйонів гривень субвенції для закупівлі 415 дронів різних модифікацій, а також засобів зв'язку і приладів нічного бачення для потреб військових.

Що з військовим ПДФО?

Як відомо, в рамках закону «Про державний бюджет на 2024 рік» Кабінет міністрів спрямує всі надходження від ПДФО військовослужбовців, 64% з яких зараз залишаються у місцевих бюджетах, у державний бюджет. В Асоціації міст України вважають, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36% нинішнього ПДФО, яким розпоряджається Мінфін. Йдеться про 25,8 мільярда гривень цього року і 93,7 мільярда гривень наступного, уточнив напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Верховна Рада України для компенсації від втрати ПДФО з доходів військових може виділити громадам Миколаївської області дотацію в сумі у понад 517 мільйонів гривень.

6 жовтня 2023 року повідомлялось, що Бюджетний комітет Верховної ради переглянув рішення щодо законопроєкту про ПДФО з військових та вніс правки: з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військовий» ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%. Одна частина у 13 мільярдів гривень йтиме Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на дрони, а другу частину, теж 13 мільярдів гривень, направлятимуть Міноборони на закупівлю артилерійських систем.

Раніше міський голова Олександр Сєнкевич заявив, вилучений з бюджету Миколаєва військовий ПДФО направлять на виготовлення зброї, зокрема, дронів для Збройних сил України.

В Миколаївський міській раді будуть скорочувати штат працівників через зменшення бюджету міста майже у два рази. Також влада Миколаєва планує повернутися до продажу комунального майна.