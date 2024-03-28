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На підтримку ТрО, а також Сил безпеки та оборони з вільного залишку міського бюджету виділили 57,6 мільйонів гривень.

На засіданні сесії Миколаївської міської ради у четвер, 29 березня, депутати погодили внесення змін до рішення міської ради «Про бюджет міста на 2024 рік», пишуть «НикВести».

Директор департаменту фінансів Віра Святелик пояснила, що рішення щодо змін у бюджеті дозволяє збільшити видатки на 50 мільйонів з вільного залишку і розподілити їх на територіальну оборону та сили безпеки та оборони.

З цієї суми 40 мільйонів гривень передбачено для внесків до статутних капіталів комунальних підприємств міста. Ще 8,9 мільйонів гривень будуть спрямовані на заходи з територіальної оборони, зокрема на закупівлю необхідних товарів і матеріально-технічного забезпечення для військових збройних сил.

— Виконавчий комітет по листах звернень від військових частин буде робити закупівлю необхідних товарів, матеріально-технічного забезпечення для військових збройних сил і передавати їм подальшим рішенням сесії Миколаївської міської ради. І 1,1 мільйон гривень – це кошти субвенції з місцевого бюджету державному бюджету. Це кошти на обласний ТЦК, які були надані йому в минулому році, однак у них змінився напрямок використання вони повернули кошти минулого року і просять надати їм ще раз цю субвенцію для того, щоб використати їх на інші цілі, – розповіла вона.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич також повідомив про надання субвенції обласному бюджету на поліпшення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони на суму понад 7 мільйонів гривень. Ці гроші раніше повернулися до місцевого бюджету, оскільки не були використані

– Буквально позавчора я отримав листа за підписом Віталія Кіма з приводу надання тих грошей, які були виділені нами у вигляді субвенції обласному бюджету на виконання завдань, пов'язаних з обороною міста і області. У зв'язку з тим, що ці гроші не були використані, вони повернулися до місцевого бюджету і маємо підтвердження цього з казначейства. Тому на звернення Миколаївської обласної військової адміністрації на виконання заходів обласної цивільної програми територіальної оборони у Миколаївській області на 2022-2026 роки прошу надати субвенцію з місцевого бюджету обласного бюджету на поліпшення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони у сумі 7 мільйонів 647 тисяч 200 гривень, за рахунок вільного залишку, – зауважив Олександр Сєнкевич.

Депутати міськради підтримали пропозицію міського голови і 33 голосами «за» погодили проєкт рішення в цілому.

Нагадаємо, що Миколаївська рада має намір збільшити фінансування програми «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2024 роки» на півмільйона гривень аби закупити дрони та іншу необхідну зброю для військових.

Як відомо, у 2023 році місто спрямувало на потреби Сил оборони близько 740 мільйонів гривень.

Також з бюджету Миколаєва у 2023 році виділили 400 мільйонів гривень для військових, з яких 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

Крім того, Олександр Сєнкевич раніше опублікував графік міськради з фінансуванням військових, на яких було витрачено майже 700 мільйонів гривень. За міські кошти для ЗСУ були придбані та передані 17 нових автівок, ще 89 одиниць техніки було передано частинам від комунальних підприємств.

У 2023 році планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради також погоджувала виділення 9,6 мільйонів гривень субвенції для закупівлі 415 дронів різних модифікацій, а також засобів зв'язку і приладів нічного бачення для потреб військових.