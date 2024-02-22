Посібник з купівлі кушонів для обличчя, які маскують прищі, почервоніння і виглядають краще за тональні креми.

Знайти найкращий кушон для обличчя в корейській індустрії краси — завдання не просто. Виробники навперебій пропонують зволожену сяючу шкіру та стійке рівне покриття на весь день. Кошти в компактній упаковці не тільки розкішно виглядають, а й зручні у використанні. Вони займають мінімум місця в сумці, не створюють безладдя та їх легко використовувати під час подорожей, у тренажерному залі, басейні та навіть на ходу для оновлення макіяжу.

Кому підходять корейські кушони для обличчя?

Незалежно від того, яка у вас шкіра – суха чи жирна – ці формули створять із нею диво. Вони не створюють ефекту маски, почуття дискомфорту і не забивають пори. Компактна подушечка та дзеркало на кришечці позбавляють необхідності носити з собою додаткові аксесуари.

Однією з головних переваг товарів є можливість швидко підправити макіяж. Але, при використанні найкращих корейських кушонів, це може не знадобитися. Багато новинок не поступаються покриттям культової тональної основі Double Wear від Estee Lauder і витримують випробування спекою, потім, сонцем, холодом. Формули варіюються від легких напівпрозорих до вологих, матових із більш щільним покриттям.

Чим відрізняються корейські кушони: плюси та мінуси

Особливість декоративної косметики з Кореї – один продукт виконує безліч функцій. Засіб може одночасно діяти як BB-крем або рідка тональна основа та сонцезахисний, доглядовий засіб. Це порятунок для тих, кому складно дотримуватись багатоетапного догляду.

Ще один плюс - ефект бездоганно чистої та сяючої фарфорової шкіри. Власникам жирної Т-зони нема про що турбуватися, адже найкращі бренди пропонують безліч кушонів для обличчя без комедогенних компонентів. Також, щоб зменшити сяйво, можна нанести тонкий шар пудри.

Мінус, на який слід звернути увагу, корейські компанії випускають декоративну косметику для світлицьких дівчат. Деякі товари мають ідеальні склади, але настільки світлі, що в Європі майже не підходять.

Топ-5 найкращих кушонів для обличчя

Missha Velvet Finish Cushion SPF50+/PA+++ робить шкіру гладкою та бархатистою. Ключові інгредієнти у складі – розмарин та центелла. Продукт легко наноситься тонким шаром, ховає недоліки.

Dr. Althea Aurora Cover Cushion SPF 50 з покриттям, що нарощується, інтенсивно зволожує, захищає від старіння і ультрафіолетового випромінювання. Корейський кушон-консилер на 60% складається з есенції, насиченої керамідами, ромашкою, камелією, портулаком. Він ідеальний для жирної комбінованої шкіри навіть влітку.

Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cushion SPF 50+ PA++++ — ідеальний кушон для захисту від сонця із приємним ефектом охолодження. Склад, збагачений березовим соком, зволожує, живить, заспокоює та полегшує дискомфорт, спровокований спекою.

Ottie Objet D'art Tension Pact SPF50+/PA++++ — найкращий кушон-санскрин для обличчя з високою здатністю, що перекриває. Він маскує пігментацію, почервоніння, судинну сіточку і не підкреслює лущення, не провалюється в пори, надає вигляду, що відпочив. А ще приносить користь завдяки гіалуроновій кислоті, колагену, екстракту морських водоростей.

Enough Collagen Aqua Air Cushion — кушон із колагеном, ніацинамідом, гліцерином та мінеральними сонцезахисними компонентами (діоксидом титану, оксидом цинку). Корисний склад нормалізує вироблення шкірного жиру, робить розширені пори менш помітними, зволожує.

Як вибрати найкращий кушон для обличчя?

Побалуйте свою шкіру ідеальною декоративною косметикою K-beauty - 5 топових товарів захищають від сонця та насичують вологою. Вони не просто приховують вади, а покращують стан шкірних покривів. На щастя, всі продукти є в Україні. Інтернет-магазин Makeup подбав про тих, хто шукає, де корейський кушон купити дешевше без передоплати. Замовити будь-який продукт із рейтингу можна онлайн з оплатою при отриманні без комісій та безкоштовною доставкою.











