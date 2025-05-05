«Все буде гаразд», — Арахамія очікує, що «слуги» ратифікують надрову угоду з США

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік. Фото «МикВісті»

Голова фракції «Слуга народа» у Верховній Раді Давид Арахамія очікує, що його однопартійці підтримають ратифікацію угоди між урядами України та США про створення американсько-українського інвестиційного фонду, коли це питання буде розглядатися у парламенті.

Про це він сказав у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

Під час спілкування з журналістами Давид Арахамія зазначив, за його особистим прогнозом все буде гаразд і угоду ратифікують.

— Найближчими днями на фракції ми обговоримо всі деталі, для цього ми запросили наших перемовників. Мій попередній прогноз, що все буде гаразд. І ми найближчим часом ратифікуємо цю угоду для того, щоб продовжувати нашу ефективну співпрацю зі Сполученими Штатами, — сказав Давид Арахамія.

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Він зазначив, що всередині фракції щодо цього питання всі позитивно налаштовані.

— І ми розуміємо, що сьогодні головний перемовник зі Сполученими Штатами – президент Володимир Зеленський, і звичайно, ми будемо підтримувати його зусилля, спрямовані на посилення ефективності цих перемовин, і угода про економічну співпрацю – це логічне продовження таких зусиль, — підкреслив Арахамія.

Угода щодо корисних копалин між Україною та США

Раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Але слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин, яку раніше відхилив президент Володимир Зеленський.

Згодом Адміністрація президента США Дональда Трампа направила Україні оновлений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин, у якому враховані частина зауважень Києва. Новий проєкт угоди США про корисні копалини передбачає розподіл доходів з ресурсів на звільнених територіях України.

Також Україна та США ще обговорили деякі питання перед підписанням угоди про корисні копалини.

Тиждень тому країни підписали меморандум, як перший крок до досягнення домовленості про розширення економічного співробітництва, включно з розробкою мінеральних ресурсів в Україні, яке виявилося недосяжним.