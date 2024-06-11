Будівництво колектора у Миколаєві, лютий 2020 року, архівне фото «НикВести»

На реконструкцію аварійних ділянок каналізаційного колектора у Херсоні збираються витратити 94 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовник робіт — Міське комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно- каналізаційного господарства міста Херсона». А фінансуватиме їх Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

За ці кошти, відповідно до тендерної документації, підрядник повинен буде відремонтувати колектор на наступних вулицях: Івана Вазова, Штурвальна, Запорізька та на ділянці від вулиці Богородицька до вулиці Запорізька. Водночас він має відновити колодязь за річкою Вірьовчиною. Усі роботи підрядник повинен буде виконати до 31 грудня 2024 року.

Наразі триває процес кваліфікації переможця. Остаточну суму, яка буде витрачена на реконструкцію каналізації, можна буде дізнатися після завершення процедури закупівлі.

Каналізаційний колектор у Миколаєві

Нагадаємо, «Миколаївводоканал» збирається за 53 мільйони гривень реконструювати насосну станцію каналізації по вулиці Айвазовського 1/10 в Корабельному районі.

До цього жителі мікрорайону Старий Водопій просили місцеву владу прокласти каналізацію та облаштувати дощове водовідведення.

Миколаївці також скаржилися на занедбаний стан каналізаційної труби на вулиці Генерала Карпенко 35. 3 вересня у підвалі будинку прорвало трубу та згодом вона згнила і відпала. Однак ЖЕК «Ліски-М» ігнорують всі звернення місцевих мешканців.

На регулярний витік нечистот з переповнених люків поскаржились також власники приватних гаражів по вулиці Госпітальній у Миколаєві. Кожного дня близько 9 ранку з люків на території гаражів йде викид води з нечистотами та засобами жіночої гігієни з Міської лікарні № 1, яка розташована неподалік.

Водночас жителі мікрорайону Тернівка поскаржилися на асенізаторські автомобілі, які зливають нечистоти в посадках та каналізаційних люках, замість офіційно відведених для цього місць.

А у «Миколаївводоканалі» поскаржилися, що містяни викидають в унітази те, що повинно бути у смітнику. Комунальне підприємство стягнуло 353 тисячі гривень штрафів з жителів міста, які незаконним шляхом під’єдналися до каналізаційної системи.

«Миколаївводоканал» у 2023 році також оголошувало тендер на аварійно-відновлювальних робіт з усунення витоку на каналізаційному колекторі по вулиці Флотській. Цей колектор ремонтували кілька років тому. Влітку 2021 року руйнування колектору стали критичними. Було пошкоджено близько 400 метрів труб. Нечистоти загрожували затопленням сусіднім будинкам, через що водоканал почав відкачувати стоки. Однак заміну труб розпочали лише у вересні, оскільки депутати міськради не могли перерозподілити кошти.

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