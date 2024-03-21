Каналізаційна насосна станція. Фото для ілюстрації

У Миколаєві за 53 мільйони гривень хочуть реконструювати насосну станцію каналізації «Миколаївводоканал» по вулиці Айвазовського 1/10 в Корабельному районі.

Відповідний тендер комунальне підприємство оприлюднило в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Реконструкція насосної станції каналізації. Скриншот з ProZorro

До 31 грудня підрядник повинен відремонтувати приміщення та оновити обладнання насосної станції каналізації.

Серед робіт, які має виконати переможець тендеру:

провести демонтажyі роботи (демонтувати вікна, двері, конструкції стін, підлогу та покрівлю у приміщеннях станції, у тому числі машинному відділенні);

прибрати існуюче насосне обладнання та трубопроводи;

облаштувати нову покрівлю приміщень з утепленням, підлогу та стіни;

виконати монтаж вікон та дверей в приміщеннях насосної станції;

встановити нове насосне обладнання та трубопровід;

оновити систему опалення та вентиляції.

Аукціон запланували на 9 квітня.

Нагадаємо, жителі мікрорайону Старий Водопій у Миколаєві просять місцеву владу прокласти каналізацію та облаштувати дощове водовідведення.

Раніше повідомлялося, що комунальне підприємство «Миколаївводоканал» стягнуло 353 тисячі гривень штрафів з жителів міста, які незаконним шляхом під’єдналися до каналізаційної системи.

Нагадаємо, нещодавно мешканці Миколаєва поскаржилися на занедбаний стан каналізаційної труби на вулиці Генерала Карпенко 35. 3 вересня у підвалі будинку прорвало трубу та згодом вона згнила і відпала. Однак, ЖЕК «Ліски-М» ігнорують всі звернення місцевих мешканців.

На регулярний витік нечистот з переповнених люків поскаржились також власники приватних гаражів по вулиці Госпітальній у Миколаєві. Кожного дня близько 9 ранку з люків на території гаражів йде викид води з нечистотами та засобами жіночої гігієни з Міської лікарні № 1, яка розташована неподалік.

Водночас жителі мікрорайону Тернівка поскаржилися на асенізаторські автомобілі, які зливають нечистоти в посадках та каналізаційних люках, замість офіційно відведених для цього місць.

Раніше у «Миколаївводоканалі» поскаржилися, що містяни викидають в унітази те, що повинно бути у смітнику. Відомо також, що в центрі Миколаєва робітники кафе зливала нечистоти у дощову каналізацію.