Ремонт доріг в Одесі. Фото: «НикВести» (ілюстративне)

В Одесі планують витратити 61 мільйон 16 тисяч гривень на ремонт доріг. Застелити асфальт хочуть на більше 40 вулицях, провулках та тротуарах міста.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Одразу п’ять закупівель оголосило Управління дорожнього господарства Одеської міської ради.

Управління планує віддати 15 мільйонів 339 тисяч 882 гривні за новий асфальт на 12 вулицях міста. Відомо, що за списком площа покриття, що підлягає поточному ремонту, становить 7 тисяч 719 квадратних метрів.

Ремонт доріг в Одесі. Скриншот тендерної документації з ProZorro.

Ремонт доріг в Одесі. Скриншот тендерної документації з ProZorro. Ремонт доріг в Одесі. Скриншот тендерної документації з ProZorro.

Ще за 15 мільйонів 155 тисячі 414 гривень планують відремонтувати 9 тисяч 503 квадратних метри. За ці кошти підрядник має покласти нове покриття на 7 вулицях.

Ремонт доріг в Одесі. Скриншот тендерної документації з ProZorro.

Ремонт доріг в Одесі. Скриншот тендерної документації з ProZorro. Ремонт доріг в Одесі. Скриншот тендерної документації з ProZorro.

Крім того, 10 мільйонів 269 тисяч 422 гривні мають витратити на ремонт 5 вулиць та провулків. Загальна проща дорожнього полотна 7 тисяч 500 квадратних метрів.

Ремонт доріг в Одесі. Скриншот тендерної документації з ProZorro. Ремонт доріг в Одесі. Скриншот тендерної документації з ProZorro.

Також за 8 мільйонів 801 тисяча 336,74 збираються відремонтувати 5 тисяч 950 квадратних метрів, а це 5 вулиць і одне шоссе. Також підрядник має облаштувати 2 тротуари.

Ремонт доріг в Одесі. Скриншот тендерної документації з ProZorro.

Ремонт доріг в Одесі. Скриншот тендерної документації з ProZorro.

Ще 9 мільйонів 450 тисяч 569 гривень витратять на ремонт 8 вулиць загальною протяжністю 6 тисяч 900 квадратних метрів.

Ремонт доріг в Одесі. Скриншот тендерної документації з ProZorro.

Ремонт доріг в Одесі. Скриншот тендерної документації з ProZorro. Ремонт доріг в Одесі. Скриншот тендерної документації з ProZorro.

Всі тендери проходитимуть у форматі відкритих аукціонів, які проведуть з 3 по 8 травня. Всі роботи дорожники мають завершити до 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, що на експлуатаційне утримання доріг в Миколаївській області протягом року Агенція місцевих доріг збирається витратити 691 мільйон гривень.

Також нагадаємо, що у березні 2024 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області оголосила тендер на експлуатаційне утримання доріг загального користування державного значення, у тому числі двох мостів у Миколаєві — Варварівського та Інгульського.

Раніше повідомлялось, що поблизу Миколаєва планують побудувати об’їзду дорогу. Наразі запланований старт першого етапу — будівництво розв'язки на трасі М-14. На трасі М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ», що з'єднує Одеську та Миколаївську область, буде побудовано 3 нові шляхопроводи. Далі планують розпочати будівництво мостового переходу через Південний Буг.

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