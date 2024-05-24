Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: Міністерство енергетики України

Кабінет міністрів протягом тижня, тобто до кінця травня, ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для населення.

Про це у Верховній раді заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє «Інтерфакс».

«Це питання на розгляді, сьогодні ми проводимо остаточні розрахунки, рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня», — повідомив Герман Галущенко.

Міністр прогнозує, що найімовірнішим сценарієм при визначенні нових тарифів стане використання диференційованого підходу до споживачів залежно від обсягів електроенергії, що використовується.

«Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший – буде диференціація в залежності від обсягів споживання електроенергії», — сказав він.

Герман Галущенко наголосив, що сьогоднішні тарифи для населення не покривають собівартості виробництва електроенергії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Міненерго не виключають підвищення тарифів на світло. У Кабінеті міністрів України вже обговорюють ріст цін, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко вважає, що навіть якщо усунути певні пошкодження генерації, то наступні два роки українці житимуть з дефіцитом електроенергії.