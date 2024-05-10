Світлана Гринчук. Фото з відкритих джерел

В Україні можуть підвищити тарифи на електроенергію. У Кабінеті міністрів України вже обговорюють ріст цін, адже обговорюють країні потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.

Про це в етері телемарафону сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, передає «Суспільне».

«Ми аналізуємо всі доступні нам фінансові ресурси, у тому числі допомогу від наших партнерів, яка надається, яка задекларована ними й що буде надана найближчим часом. Аналізуємо можливості наших енергетичних підприємств, у тому числі обговорюємо можливість підвищення тарифу», — зазначила Світлана Гринчук.

Заступниця міністра зазначила, що рішення про здорожчання світла ще не ухвалене, але не виключає, що уряду доведеться підвищити тариф, щоб мати ресурси для підготовки до наступного опалювального сезону.

«Зараз з тими пошкодженнями, які є, прогнозується значний дефіцит протягом наступного опалювального сезону. Тоді можуть бути відключення і побутових споживачів. Ми намагаємося шукати і впроваджувати рішення, які пом'якшать ці наслідки взимку», — вказує вона.

Нагадаємо, що через дефіцит в енергосистемі України через російські обстріли та недостатність імпорту електроенергії компанія «Укренерго» була вимушена збільшити обсяг обмежень для промисловості та бізнесу.