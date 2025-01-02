Україна постачатиме Молдові електроенергію в нічний час
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- Аліса Мелік-Адамян
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6:19, 02 січня, 2025
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Українська компанія «Енергоатом» експортуватиме електроенергію молдавській компанії Energocom у ніч на 2 січня для забезпечення потреб країни.
За даними NewsMaker, у нічний час «Енергоатом» має надлишок електроенергії, який готовий постачати за кордон.
В Energocom пояснили, що постачання електроенергії через кордон між Молдовою та Румунією обмежене діапазоном у 315 МВт, тоді як реальна потреба становить 650-800 МВт. Для покриття дефіциту молдовська сторона резервує необхідні обсяги на щоденних аукціонах, використовуючи вільні потужності на інших кордонах Румунії з сусідніми країнами.
Завдяки такій стратегії Energocom вдалося зарезервувати необхідні обсяги електроенергії на 2 січня.
Нагадаємо, російський «Газпром» заявив, що з 1 січня 2025 року припиняє поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з «невиконанням платіжних зобов'язань».
Після припинення подачі російського газу там відключили центральне опалення. Перекрили газ у котельнях, приватних секторах і багатоквартирних будинках з автономним опаленням.
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