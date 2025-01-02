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Україна постачатиме Молдові електроенергію в нічний час

Українська компанія «Енергоатом» експортуватиме електроенергію молдавській компанії Energocom у ніч на 2 січня для забезпечення потреб країни.

За даними NewsMaker, у нічний час «Енергоатом» має надлишок електроенергії, який готовий постачати за кордон.

В Energocom пояснили, що постачання електроенергії через кордон між Молдовою та Румунією обмежене діапазоном у 315 МВт, тоді як реальна потреба становить 650-800 МВт. Для покриття дефіциту молдовська сторона резервує необхідні обсяги на щоденних аукціонах, використовуючи вільні потужності на інших кордонах Румунії з сусідніми країнами.

Завдяки такій стратегії Energocom вдалося зарезервувати необхідні обсяги електроенергії на 2 січня.

Нагадаємо, російський «Газпром» заявив, що з 1 січня 2025 року припиняє поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з «невиконанням платіжних зобов'язань».

Після припинення подачі російського газу там відключили центральне опалення. Перекрили газ у котельнях, приватних секторах і багатоквартирних будинках з автономним опаленням.

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