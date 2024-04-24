Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич на презентації результату оцінки доброчесності КП «Миколаївводоканал», фото: «НикВести»

Компанія «Ernst & Young» працює над оптимізацією роботи органів Миколаївської міської ради, що передбачатиме зокрема скорочення штату працівників. При цьому мер Олександр Сєнкевич запевняє, що ситуація з бюджетом контрольована.

Про це міський голова розповів в коментарі кореспонденту «НикВести».

Коментуючи ситуацію, повʼязану з втратою ПДФО за перші місяці 2024 року, Олександр Сєнкевич розповів, що основні проблеми, які існують сьогодні — це зменшення фінансування на поточний ремонт доріг. Крім цього, місто відмовилось від реалізації низки проєктів, перенаправивши гроші на поточні видатки.

— Зараз поки все йде, як ми і планували. В принципі, розуміючи, що ПДФО заберуть у нас, ми спланували бюджет цього року мінімальним. Фактично сьогодні є проблеми з дорожнім фондом. У нас сьогодні, наприклад, виділено на поточно-ямочний ремонт доріг в п'ять разів менше, ніж в минулому році. І в цьому сенсі, поки ситуація залишається контролюваною, тобто вона не покращилась і не погіршилась, ми ще використовуємо гроші, які залишилися. Ми ж припинили багато минулорічних проєктів і перенаправили кошти на необхідні статті. Зараз, поки грошей нам вистачає на наші заплановані речі, в першу чергу, платити зарплати, оплачувати комуналки, ремонтувати якесь житло, ремонтувати укриття, які ми хочемо запускати. Поки ситуація під контролем, не можу сказати, що у нас сьогодні є якась діра в бюджеті, яку ми не можемо закрити, — сказав Олександр Сєнкевич.

Також місто разом з «Ernst & Young» зараз працює над реорганізацією та оптимізацією роботи органів виконавчої влади. Одним з таких прикладів буде обʼєднання департаменту архітектури та управління земельних ресурсів.

— Ми потихеньку скорочуємо людей зараз через відсутність роботи. Крім того, зараз працює компанія «Ernst & Young» над цим питанням, вивченням нашої структури. І в найближчий час у травні вони вийдуть з пропозицією про те, як вони бачать оптимізацію. Першим кроком до оптимізації буде на найближчій сесії прийняте питання про об'єднання департаменту архітектури і управління земельних ресурсів. І скороченням людей, які там задвоюються, — додав мер.

До цього мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у міській раді будуть скорочувати штат працівників через зменшення бюджету міста майже у два рази.

Це пов'язано з тим, що в рамках закону «Про державний бюджет на 2024 рік» Кабінет міністрів планував спрямувати всі надходження від ПДФО військовослужбовців, 64% з яких зараз залишаються у місцевих бюджетах, у державний бюджет. В Асоціації міст України вважають, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36% нинішнього ПДФО, яким розпоряджається Мінфін. Йдеться про 25,8 мільярда гривень цього року і 93,7 мільярда гривень наступного, уточнив раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Верховна Рада України для компенсації від втрати ПДФО з доходів військових може виділити громадам Миколаївської області дотацію в сумі у понад 517 мільйонів гривень.

А 6 жовтня 2023 року повідомлялось, що Бюджетний комітет Верховної ради переглянув рішення щодо законопроєкту про ПДФО з військових та вніс правки: з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військовий» ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%. Одна частина у 13 мільярдів гривень йтиме Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на дрони, а другу частину, теж 13 мільярдів гривень, направлятимуть Міноборони на закупівлю артилерійських систем.

Раніше міський голова Олександр Сєнкевич заявив, вилучений з бюджету Миколаєва військовий ПДФО направлять на виготовлення зброї, зокрема, дронів для Збройних сил України.