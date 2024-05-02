Реконструкція теплових мереж у Миколаєві, фото: «Суспільне»

Департамент енергетики міської ради планує витратити 4,6 мільйона гривень на реконструкцію частини теплових мереж по Херсонському шосе та вулиці Космонавтів у Миколаєві.

Про це свідчать дані системи публічних закупок ProZorrо, пишуть «НикВести».

Підрядник повинен буде до 31 грудня 2024 року виконати реконструкцію теплових мереж на території багатоквартирної житлової забудови (між вулицями Космонавтів, 4 Поздовжньою, Чорновола та Херсонським шоссе) і до житлових будинків за адресами:

вулиця Херсонське шосе 92, 94, 96;

вулиця В'ячеслава Чорновола 3, 5, 7, 9;

вулиця Космонавтів 67, 69, 71, 73, 73а;

дошкільного навчального закладу № 95.

Це останній тендер за проєктом Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO), реалізацію якого розпочали у 2020 році, повідомила у коментарі «НикВести» директорка департаменту енергетики міської ради Алла Луцька.

— Сьогодні ми оголосили останній тендер і вже завершуємо цей проєкт. У нас залишилося прокладання труб теплопостачання на двох об'єктах. Виходимо на фінішну пряму, – додала вона.

Загалом проєкт NEFCO передбачав три підпроєкти: реконструкцію котельні, встановлення 34 індивідуальних теплових пунктів в житлових багатоповерхівках та реконструкцію тепломереж.

Проблеми з розробкою схеми теплопостачання у Миколаєві

У лютому 2019 року у Миколаєві презентували проєкт Demoukrainadh та схеми оновленого теплопостачання. Це мало б дозволити оптимізувати розподіл тепла у місті. А у травня того ж року заступнику директора департаменту енергетики міської ради повідомили про підозру у розтраті 750 тисяч гривень на створення схеми теплопостачання Миколаєва.

Виявилося, що департамент енергетики закупив за завищеною ціною послуги із закупівлі схеми теплопостачання міста. СБУ встановила, що у грудні 2018 року заступник директора Андрій Слободяник поставив свій підпис на акті приймання-передачі послуг, забезпечивши оплату 1,2 мільйона гривень на розробку схеми теплопостачання без фактичного виконання робіт.

У лютому 2023 року «Миколаївоблтеплоенерго» звернулося до мера Олександра Сенкевича з проханням створити робочу групу з розробки нової схеми теплопостачання міста.

Під час однієї з сесій міської ради підняли питання створення нової схеми енергоефективності за 15 мільйонів гривень. Однак для прийняття цієї пропозиції не вистачило голосів.

Наразі у міській раді сподіваються повернути у міський бюджет 1,2 мільйона гривень, які були витрачені у 2018 році на створення недійсної схеми теплопостачання в місті.