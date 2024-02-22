У Миколаєві збираються реконструювати тепломережі по Херсонському шосе. Фото з відкритих джерел

Департамент енергетики Миколаївської міськради збирається реконструювати частину теплових мереж по Херсонському шосе.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, передають «НикВести».

На реконструкцію замовник запланував 7 мільйонів 871 тисячу 754 гривні. За ці кошти нову тепломережу мають прокласти від котельні на Херсонському шосе, 40 до наступних будинків:

Херсонське шосе, 30

Херсонське шосе, 32

Херсонське шосе, 38

Херсонське шосе, 40

Херсонське шосе, 46

Херсонське шосе, 46/1

Херсонське шосе, 50

вулиця Генерала Свиридова, 7

вулиця Генерала Свиридова, 7/1

З урахуванням цієї ж суми підрядник повинен розробити проектно-кошторисну документацію для реконструкції та провести експертизу.

Переможець тендеру має виконати роботи протягом 2024 року. Кінцевий термін — 31 грудня. Початок аукціону запланували на 1 березня.

Як йдеться у тендері, реконструкція є частиною підпроекту з реалізації схеми теплопостачання міста.

Проблеми з розробкою схеми теплопостачання у Миколаєві

Нагадаємо, що 27 лютого 2019 року у Миколаєві було презентовано проект Demoukrainadh та схеми оновленого теплопостачання міста, які дозволять оптимізувати розподіл тепла у місті. Вже 11 травня того ж року заступнику директора Департаменту енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради повідомили про підозру у розтраті 750 тисяч гривень на створення схеми теплопостачання Миколаєва.

Як виявилося департамент енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради закупив за завищеною вартістю послуги із закупівлі схеми теплопостачання Миколаєва. Оперативники СБУ встановили, що у грудні 2018 року заступник директора департаменту енергоефективності Миколаївської міської ради Андрій Слободяник поставив свій підпис на акті приймання-передачі послуг, забезпечивши оплату 1,2 мільйона гривень на розробку схеми теплопостачання без фактичного виконання робіт.

У лютому 2023 року «Миколаївоблтеплоенерго» звернулося до мера Олександра Сенкевича з проханням створити робочу групу з розробки нової схеми теплопостачання міста.

Під час однієї з сесій Миколаївської міськради було підняте питання про створення нової схеми енергоефективності за 15 мільйонів. Однак для прийняття даної пропозиції не вистачило голосів.

Наразі У Миколаївській міськраді сподіваються повернути у міський бюджет 1,2 мільйона гривень, які були витрачені у 2018 році на створення недійсної схеми теплопостачання в місті.