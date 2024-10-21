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У Вознесенську з 25 жовтня планують розпочати опалювальний сезон

У Вознесенську 25 жовтня розпочнеться опалювальний сезон 2024-2025 років. Фото: КореспондентУ Вознесенську 25 жовтня розпочнеться опалювальний сезон 2024-2025 років. Фото: Кореспондент

У Вознесенську з 25 жовтня розпочинається опалювальний сезон для житлових будинків та об’єктів, що використовують централізоване опалення.

Відповідне рішення опубліковане на сайті Вознесенської міської ради. 

Комунальне підприємство «Тепло-Сервіс» зобов’язане забезпечити стабільну роботу котелень протягом всього опалювального періоду, а КП «Водопостачання м. Вознесенська» — гарантувати безперервну подачу води до котелень.

Міська рада рекомендувала власникам та балансоутримувачам будівель невідкладно звернутися до Вознесенського відділення АТ «Миколаївгаз» для отримання дозволів на відновлення газопостачання. 

Нагадаємо, що у Вознесенську планують змінити тарифи на теплопостачання від комунального підприємства «Тепло-Сервіс».

Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки

Водночас стало відомо, що нову тепломережу по вулиці Пограничній у Миколаєві не встигнуть збудувати до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Однак директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці роботи

А завершити усі роботи із заміни зношений мереж Миколаївська ТЕЦ планує до 20 жовтня.

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов повідомив, що нова тарифна політика підприємства передбачатиме введення постійної абонентської плати протягом всього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія у помешкання.

На підприємстві також наголосили на критично низькому рівні підготовки мереж житлових будинків керуючими компаніями. Лише 8% будинків отримали акти готовності систем.

Станом на 2 вересня об'єкти інфраструктури Миколаївщини були підготовлені до нового опалювального сезону на 78%. А наприкінці вересня в «Миколаївоблтеплоенерго» повідомили про 90% готовності до опалювального періоду.

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