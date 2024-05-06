Завод «ПентоПак». Фото: АРМА

В Україні вперше продадуть підсанкційний завод, який раніше він належав родині російсько-грецького олігарха Івану Саввіді.

Про це повідомив очільник Фонду державного майна Віталій Коваль.

Мова йде про підприємство яке виробляє упаковки для м'ясопереробної галузі «ПентоПак».

Так, завод співпрацює з відомими українськими брендами та експортує продукцію до понад 30 країн світу. Підприємство зберегло 193 робочі місця та не має заборгованостей по заробітній платі та перед бюджетом.

«Новий власник отримає всі можливості для подальшого зростання та розвитку. Компанія планує модернізацію виробництва та вихід на нові ринки пакувальних матеріалів для молочної промисловості, переробки риби та упаковки кормів для тварин», — заявив глава ФДМУ.

Стартова ціна «ПентоПак» становить 203,7 мільйонів гривень. Кошти від продажу «ПентоПак» спрямують на відбудову України.

Нагадаємо, нещодавно у Фонді державного майна України прокоментували процес завершення націоналізації ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», який з початку 2000-х років належав російському олігарху Олегу Дерипасці. Станом на 20 березня 2024 року Миколаївський глиноземний завод передано під повне управління Фонду державного майна України (ФДМУ).