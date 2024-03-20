Робота камер відеонагляду в Миколаєві, архівне фото «НикВести»

В Миколаєві планують збільшити на 29 мільйонів гривень фінансування програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки», за якою зокрема по місту встановлюють камери відеоспостереження та облаштовують інформаційними табло міські зупинки.

Відповідний проект рішення опубліковано на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

За попереднім проектом, на цю програму передбачалося виділити з бюджету 208 мільйонів 806 тисяч 913 гривень, проте загальне фінансування планується збільшити до 237 мільйонів 809 тисяч 414 гривень.

Зокрема, у 2024 році попередні виділені кошти на фінансування пунктів програми зросли на 20,2 мільйонів гривень. Тобто з 42 мільйонів 904 тисяч 98 гривень до 62 мільйонів 906 тисяч 599 гривень.

Одним з ключових напрямків програми є реалізація проекту «Безпечне місто», який передбачає будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики. Для цієї мети у 2024 році передбачено встановлення 313 точок відеоспостереження, що порівняно з попереднім планом становило 213 точок.

Слід зазначити, що у 2023 році на програму було передбачено 25 мільйонів гривень, проте в новій редакції вказано, що у 2023 році було витрачено 19 мільйонів 50 тисяч гривень.

Невикористаними залишились 5 мільйонів 947 тисяч гривень. Тому загалом фінансування цього напрямку зросло на 24 мільйони 660 тисяч гривень.

Також середні витрати на будівництво однієї точки відеоспостереження збільшилися на 7 тисяч 777 гривень і складає тепер 159 тисяч 909 гривень.

Крім того, в програмі скоригували фінансування пункту, що стосується будівництва системи відеоспостереження в районі Центрального ринку. Загальна сума фінансування цього пункту зросла до 6 мільйонів гривень, збільшившись на 3 мільйони гривень порівняно з попереднім планом.

Проте фінансування було знято з пункту програми, який стосувався розвитку системи інформатизації зупинок громадського транспорту, а саме встановлення інформаційних табло на зупинках. Загальна сума фінансування програми була зменшена з 6 до 5 мільйонів гривень.

Раніше, ми повідомляли, що на встановлення камер відеоспостереження за програмою «Безпечне місто» з бюджету Миколаєва у 2024 році планують виділили 32,4 мільйона гривень.

Нагадаємо, що у Миколаєві камерами планують облаштувати 270 ділянок у різних районах міста, а будівництво розбито на чотири черги:

І черга — Центральна частина міста. Там облаштують 88 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 86 камер фіксації автомобільних номерів та 52 оглядових камер.

ІІ черга будівництва — Херсонське шосе/Соляні. Це також 88 ділянок, на яких буде встановлено 91 камер фіксації державних номерних знаків та 38 оглядових камер.

ІІІ черга будівництва — Погранична/проспект Богоявленський, що включатиме 54 ділянки відеонагляду з 97 камерами фіксації державних номерних знаків;

ІV черга — Старий центр/Космонавтів: 40 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 93 камери фіксації державних номерних знаків та 5 оглядових камер.

Програма «Безпечне місто» забезпечує цілодобове відображення оперативної ситуації в реальному часі. Відеокамери забезпечують відеоспостереження та розпізнавання передніх номерів, марок та моделей транспортних засобів для максимальної ефективності безпеки на автомобільних розв’язках.

Основні функції системи включають цілодобовий контроль подій в місті, оперативне реагування на суспільнополітичні заходи, та управління містом при надзвичайних ситуаціях. Важливою особливістю є створення оперативних баз для пошуку транспортних засобів за різними параметрами.