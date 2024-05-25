Японія ввела санкції проти російських юросіб. Фото: Укрінформ

Уряд Японії запровадив санкції проти однієї фізичної особи та дев'яти юридичних осіб з Росії за постачання зброї з Північної Кореї.

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Японії.

У повідомлення уряд Японії засуджує РФ за закупівлю зброї у Північної Кореї. Зокрема, там зазначили, що це є порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (РБ ООН), які забороняють передачу та закупівлю будь-якої зброї та пов’язаних з нею матеріалів до Північної Кореї та з неї.

У міністерство наголосили, що це може призвести до подальшого погіршення ситуації в Україні.

Зазначається, що під санкції потрапив генеральний директор російської державної авіакомпанії «224-й льотний загін» Володимир Міхейчик та його підприємство. Також, російський полігон Ашулук і командування військово-транспортної авіації РФ.

В рамках санкцій проти Росії запровадили обмеження проти кіпрських компаній IBEX Shipping та Azia Shipping. Санкції передбачають заморожування активів підприємств у разі їх виявлення.

Нагадаємо, раніше найбільший банк Кіпру, Bank of Cyprus, закрив свої представництва у Москві та Санкт-Петербурзі та пішов з Росії.

Також головний для російських імпортерів банк Китаю зупинив усі розрахунки з РФ.

Банки Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) через ризик вторинних санкцій обмежили розрахунки з Росією та почали закривати компаніям та фізособам рахунки.