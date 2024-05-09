FPV дрон в роботі. Фото з відкритих джерел

З початку повномасштабної війни держава закупила через електронний каталог Prozorro Market 10,5 тисяч дронів для потреб Сил оборони, а саме дрони FPV, DJI Mavic, DJI Air 2S, DJI Phantom тощо.

Про це повідомили Укрінформу в державній установі «Професійні закупівлі».

«Загальна вартість безпілотників, придбаних через Prozorro Market, становить 1 мільярд гривень. При цьому завдяки високому рівню конкуренції на закупівлях дронів вдалося заощадити 65 мільйонів гривень», — зазначили у держустанові.

Крім того, там наголошують, що купити безпілотний апарат через Prozorro Market за бюджетні кошти так само просто та швидко, як і будь-який інший товар. Замовник оголошує запит пропозиції, постачальники пропонують свої ціни. Далі система автоматично обирає з-поміж кваліфікованих постачальників того, хто запропонував найнижчу вартість. І нарешті — підписання угоди та постачання БпЛА.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових 15,5 мільярдів гривень на закупівлю дронів.

Нагадаємо, раніше Олександр Сєнкевич опублікував графік міськради з фінансуванням військових, на яких було витрачено майже 700 мільйонів гривень. За міські кошти для ЗСУ були придбані та передані 17 нових автівок, ще 89 одиниць техніки було передано частинам від комунальних підприємств.

Зокрема з бюджету міста у 2023 році виділили 400 мільйонів гривень для військових, з яких 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

Крім того, планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради погодила виділення 9,6 мільйонів гривень субвенції для закупівлі 415 дронів різних модифікацій, а також засобів зв'язку і приладів нічного бачення для потреб військових.

Нещодавно депутати Миколаївської міськради підтримали ідею збільшити на 500 мільйонів гривень фінансування програми допомоги військовим «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2024 роки».