Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» оцінили масштаби збитків від обстрілу 17 березня по місту. Сумма досягла 1 мільона гривень.

Про це повідомив директор підприємства Юрій Сметана в інтерв’ю ТРК «МАРТ».

За словами Юрія Сметани, незадовго до прильоту російської ракети по трамвайній колії у Миколаєві, там пройшов трамвай.

— Вже після того, як він пройшов було пряме влучання саме в трамвайні колії. Це близько 50 метрів трамвайних колій зазнало пошкодження та 86 метрів контактної мережі. Загальні збитки підприємства склали близько мільйона гривень, — сказав Юрій Сметана.

Фахівцям вдалося швидко відремонтувати колії та повністю відновити рух електротранспорту.

— Я дуже вдячний своїм колегам, з якими маю честь працювати — це служба енергогосподарства, служба колій, автослужба, які з першого дня там вже почали працювати, готувати запасні частини, які потрібні для заміни. Ми за два дні повністю відновили рух на даній ділянці, — сказав Юрій Сметана.

За словами директора підприємства, з початку повномасштабного вторгнення, «Миколаївелектротранс» втратив більше 175 мільйонів гривень.

— Це пошкодження будівель, транспорту, інфраструктури підприємства. Найголовніше, що в нас немає загиблих працівників. Все інше ми відновимо, як і вся країна, — додав Юрій Сметана.

Нагадаємо, як в Миколаївських трамваях та тролейбусах пояснили, як придбати квиток, з яким можна пересісти на інший електротранспорт протягом години, не оплачувати проїзд повторно.