«Миколаївелектротранс» ремонтує пошкоджені мережі. Фото комунального підприємства

У Миколаєві фахівці «Миколаївелектротрансу» ремонтують пошкоджену вибухами інфраструктуру.

Як зазначають на підприємстві, після російських обстрілів 17 березня у місті пошкоджено близько 100 метрів трамвайної інфраструктури.

«Аварійні бригади КП «Миколаївелектротранс» продовжують працювати, щоб відновити рух трамваїв за окремими маршрутами. Загалом, маємо пошкодження близько 100 метрів нашої інфраструктури. Про відновлення руху повідомимо на нашій сторінці, а також на офіційних сторінках Миколаївської міської ради», — йдеться у повідомленні.

«Миколаївелектротранс» ремонтує пошкоджені мережі. Фото комунального підприємства

«Миколаївелектротранс» ремонтує пошкоджені мережі. Фото комунального підприємства

«Миколаївелектротранс» ремонтує пошкоджені мережі. Фото комунального підприємства

«Миколаївелектротранс» ремонтує пошкоджені мережі. Фото комунального підприємства

Удар балістикою по Миколаєву 17 березня

Вдень 17 березня війська РФ обстріляли Миколаїв з установок, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму. Перший приліт стався о 14:01, а через 7 хвилин наступний.

Станом на вечір 16:00 було відомо про 5 постраждалих, один з них з них загинув у лікарні.

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, поліція вчасно заблокувала рух, тому що жертв могло бути більше.

На місці обстрілів одразу почали працювати комунальники і ліквідовувати наслідки прильоту. Бригади КП «Пілот» та Червоний Хрест видавали жителям ОСБ, тенти і плівку.

У понеділок, 18 березня, правоохоронці розпочали розслідування фактів обстрілу міста.