Книги російських письменників, фото: Читомо

За 2023 рік з бібліотек в Миколаївській області вилучили 60 тисяч книжок, написаних російською мовою.

Про це у четвер, 11 січня, розповіла начальниця управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена Буберенко, пише «НикВести».

— Робота зі списання та вилученню російськомовних видань або видань, які є пропагандою Російської Федерації з бібліотечних фондів, триває. На сьогодні списано 60 тисяч таких примірників, — повідомили в управлінні культури.

Як відомо, 5 травня 2022 року в Міністерстві культури та інформаційної політики було оголошено про плани вилучення російської пропагандистської літератури з українських бібліотек. Замість книг іноземного походження планується насичення бібліотечних полиць якісною українською літературою.

Станом на 2023 рік найбільше російської літератури вилучили на Київщині — 441 тисяча примірників, Чернігівщина — 390 тисяч, Полтавщина — 200 тисяч, Буковина — 300 тисяч книг.

«Книжковий» закон

Законопроєкт про заборону ввозу та поширення книг із Росії та Білорусі очікував на підпис Володимира Зеленського понад рік. Президент підписав його лише 22 червня.

До цього у соцмережах поширився флешмоб #ЧасПідписатиКнижковийЗакон із закликом до президента Володимира Зеленського надати чинності законопроєкту про заборону російського книжкового імпорту, який парламент ухвалив рік тому, 19 червня.

Варто зазначити, що до початку повномасштабного вторгнення книги з Росії займали від 50% до 70% українського ринку. Наразі великий імпорт російської книги в Україну став неможливим.