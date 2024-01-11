За 2023 рік з бібліотек в Миколаївській області вилучили 60 тисяч книжок, написаних російською мовою.
Про це у четвер, 11 січня, розповіла начальниця управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена Буберенко, пише «НикВести».
— Робота зі списання та вилученню російськомовних видань або видань, які є пропагандою Російської Федерації з бібліотечних фондів, триває. На сьогодні списано 60 тисяч таких примірників, — повідомили в управлінні культури.
Як відомо, 5 травня 2022 року в Міністерстві культури та інформаційної політики було оголошено про плани вилучення російської пропагандистської літератури з українських бібліотек. Замість книг іноземного походження планується насичення бібліотечних полиць якісною українською літературою.
Станом на 2023 рік найбільше російської літератури вилучили на Київщині — 441 тисяча примірників, Чернігівщина — 390 тисяч, Полтавщина — 200 тисяч, Буковина — 300 тисяч книг.
Законопроєкт про заборону ввозу та поширення книг із Росії та Білорусі очікував на підпис Володимира Зеленського понад рік. Президент підписав його лише 22 червня.
До цього у соцмережах поширився флешмоб #ЧасПідписатиКнижковийЗакон із закликом до президента Володимира Зеленського надати чинності законопроєкту про заборону російського книжкового імпорту, який парламент ухвалив рік тому, 19 червня.
Варто зазначити, що до початку повномасштабного вторгнення книги з Росії займали від 50% до 70% українського ринку. Наразі великий імпорт російської книги в Україну став неможливим.
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За 2023 рік з бібліотек в Миколаївській області вилучили 60 тисяч книжок, написаних російською мовою.
Про це у четвер, 11 січня, розповіла начальниця управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена Буберенко, пише «НикВести».
— Робота зі списання та вилученню російськомовних видань або видань, які є пропагандою Російської Федерації з бібліотечних фондів, триває. На сьогодні списано 60 тисяч таких примірників, — повідомили в управлінні культури.
Як відомо, 5 травня 2022 року в Міністерстві культури та інформаційної політики було оголошено про плани вилучення російської пропагандистської літератури з українських бібліотек. Замість книг іноземного походження планується насичення бібліотечних полиць якісною українською літературою.
Станом на 2023 рік найбільше російської літератури вилучили на Київщині — 441 тисяча примірників, Чернігівщина — 390 тисяч, Полтавщина — 200 тисяч, Буковина — 300 тисяч книг.
Законопроєкт про заборону ввозу та поширення книг із Росії та Білорусі очікував на підпис Володимира Зеленського понад рік. Президент підписав його лише 22 червня.
До цього у соцмережах поширився флешмоб #ЧасПідписатиКнижковийЗакон із закликом до президента Володимира Зеленського надати чинності законопроєкту про заборону російського книжкового імпорту, який парламент ухвалив рік тому, 19 червня.
Варто зазначити, що до початку повномасштабного вторгнення книги з Росії займали від 50% до 70% українського ринку. Наразі великий імпорт російської книги в Україну став неможливим.
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Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
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Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
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Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
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Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
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