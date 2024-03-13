Будівля палацу культури «Корабельний», фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Пожежа палацу культури «Корабельний» у Миколаєві поставила остаточну крапку в роботі закладу. Керівництво вважає, що це був навмисний підпал.

Таку думку озвучив директор палацу культури Олексій Чебан в статті «НикВести» «Прощатись буде боляче, але ми готові». Що чекає на розбомблену будівлю палацу культури «Корабельний» в Миколаєві.

Як відомо, заклад у вересні 2023 року відновив свою діяльність після прильоту російської ракети. Палац культури пропрацював майже 5 місяців до інциденту, що стався увечері 22 січня. Пожежа площею 30 квадратних метри сталась на горищі. На місце прибули рятувальники Головного управління ДСНС, які евакуювали 47 людей, з яких 40 були вихованці закладу.

Одна з версій спеціалістів — займання проводки. Однак після ретельного огляду приміщення даху залишків електрики знайдено не було, тому версію підпалу палацу культури керівництво не виключає.

— Експертиза фахівців дала два висновки: або проводка горіла, або підпал. Але суть в тому, що згорілу проводку ніхто не знайшов. Для всіх це просто загадка, як і чому сталась пожежа. Ми розкопали усе, що було, але проводку не знайшли, тому підпал ми не виключаємо. Навіщо і кому це треба, незрозуміло. Дуже багато питань і мало відповідей. У грудні ми тут навіть змогли провести новорічний захід, планували виступ оркестру, але, на жаль, не встигли. Для цього ми навіть підготували малу залу, щоб у дітей був стимул для виступу, бажання, — розповідає Олексій Чебан.

Речниця ГУ ДСНС в Миколаївській області Іляна Пацюк у коментарі «НикВести» повідомила, остаточного висновку щодо причини пожежі фахівці дати не можуть.

— Там не доведено, що це підпал. Це могло бути що завгодно: необережне поводження з вогнем, підпал. Ми кінцевий висновок не робимо. Наша дослідно-випробовувальна лабораторія, яка займається пожежами, дає ймовірні причини. В подальшому кінцеві причинами займаються приватні організації. Тому варіант ймовірно не підходить. Це було дуже схоже на підпал. Звідки там взялось полумʼя, де немає електрики, як зайнявся той дах..? — відповіла Іляна Пацюк.

В управлінні культури Миколаївської міської ради заявили, що пожежа стала вирішальною краплею у питанні роботи закладу. Тепер експлуатація будівлі неможлива.

— Я там був разом з Олексієм вже наступного ранку. Ніяких зовнішніх факторів ми не бачили. І ніхто не пише, що це був підпал, пишуть необережне поводження з вогнем. Тобто це могло трапитись випадково, або поряд хтось курив, хоча це дивно дуже. Навіть якщо хтось захоче покурити, так далеко лізти їм не треба. Шкода, звісно, але це була остання крапля, після якої ми вирішили, що залишати там дітей небезпечно, — заявив Юрій Любаров.

Станом на сьогодні будинок культури закритий у цілях безпеки для відвідувачів і в найближчий час не відкриється. Усі колективи тепер працюють на базі дитячої школи мистецтв, а у палаці функціонує лише укриття та пункт незламності.

Палац культури «Корабельний»

Удар по будівлі палацу культури стався 5 липня 2022 року. Внаслідок обстрілу російською армією було зруйновано одну з частин ПК.

У березні 2023 року керівник управління культури міськради Юрій Любаров повідомив, що міська влада розглядає кілька варіантів відновлення палацу культури «Корабельний». Так, один зі шляхів, які розглядала влада Миколаєва — знесення старої будівлі та будівництво нового палацу культури.

Пізніше українська архітекторка Олена Гординська у співпраці з італійським бюро Altereco представила один з можливих варіантів відбудови палацу культури «Корабельний». У проєкті архітекторка запропонувала перетворити зруйнований ПК на культурний парк «Korabel kultural park».