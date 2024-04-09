«Словник війни» Остапа Сливинського. Фото: «Читимо»

Книги українських письменників номінували на грузинську літературну премію Saba.

Про це повідомляє «Читимо» з посиланням на сайт премії.

У список картвельської літературної премії у номінації «Найкращий переклад» увійшли книги:

«Словник війни» Остапа Сливинського;

«Точка нуль» Артема Чеха;

«Мій дід танцював краще за всіх» Катерини Бабкіної;

«Пікнік на льоду» Андрія Куркова.

Зазначимо, що літературна премія Saba заснована 2002 року, і вручається щорічно за оригінальні літературні твори (роман, прозову антологію, поетичну збірку, п'єсу), грузинський переклад іноземних книжок, а також тексти в жанрах документальної прози та літературної критики.

Нагадаємо, що 3 квітня у Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка.Миколаїв» в рамках проекту «Книга-мандрівка.Україна».