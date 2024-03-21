Режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов. Фото: Getty Images

До міжнародної скороченої версії церемонії вручення премії «Оскар-2024» повернули вирізану частину з промовою режисера Мстислава Чернова та врученням статуетки за фільм «20 днів у Маріуполі».

Про це повідомляє Суспільне мовлення.

Українцям покажуть церемонію вручення премії «Оскар-2024» 22 березня о 20:00.

«Після звернення Суспільного мовлення, а також Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення організатори премії — Американська кіноакадемія — доповнила міжнародну скорочену телеверсію номінацією «Кращий повнометражний документальний фільм». Компанія Disney, яка займається міжнародним ліцензуванням шоу, надіслала оновлену скорочену версію», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 11 березня у Лос-Анжелесі відбулася 96-та церемонія кінопремії «Оскар». Вперше в історії нагорода дісталася українській стрічці. У категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм» переміг «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова.

Раніше стрічка «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова також перемогла у номінації «Найкращий документальний фільм» премії BAFTA.

Також два документальні фільми про війну в Україні — «Звідки куди» Мачека Хамела та «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова — здобули нагороди на фестивалі Sheffield DocFest 2023 у Великій Британії.