Президент України Володимир Зеленський обговорив із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере питання міждержавної співпраці, а також захисту вільного мореплавства в контексті дій РФ у Чорному морі.
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.
«Сьогодні разом із Премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере обговорили те, що важливо для нас обох, загальний перебіг цього дня і нашу двосторонню роботу — України з Норвегією. Підтримку українських воїнів, продовження нашої роботи для захисту вільного мореплавства в контексті спроби Росії заблокувати Чорне море й наші порти, захист наших міст від терору. Дякую всьому уряду й парламенту Норвегії та всьому норвезькому суспільству!», — написав Володимир Зеленський.
Він зазначив, що Норвегія є одним з лідерів у підтримці України.
«Ваші рішення та дії є не просто вчасними та вагомими - вони є прикладом для інших, прикладом лідерства», — наголосив президент України.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський, сьогодні, 13 грудня, прибув до Норвегії з раніше неоголошеним візитом, щоб обговорити підтримку захисту України від російського вторгнення.
Також, під час зустрічі Уряд Норвегії оголосив про додаткову фінансову та гуманітарну допомогу Україні на суму 800 мільйонів доларів.
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Президент України Володимир Зеленський обговорив із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере питання міждержавної співпраці, а також захисту вільного мореплавства в контексті дій РФ у Чорному морі.
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.
«Сьогодні разом із Премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере обговорили те, що важливо для нас обох, загальний перебіг цього дня і нашу двосторонню роботу — України з Норвегією. Підтримку українських воїнів, продовження нашої роботи для захисту вільного мореплавства в контексті спроби Росії заблокувати Чорне море й наші порти, захист наших міст від терору. Дякую всьому уряду й парламенту Норвегії та всьому норвезькому суспільству!», — написав Володимир Зеленський.
Він зазначив, що Норвегія є одним з лідерів у підтримці України.
«Ваші рішення та дії є не просто вчасними та вагомими - вони є прикладом для інших, прикладом лідерства», — наголосив президент України.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський, сьогодні, 13 грудня, прибув до Норвегії з раніше неоголошеним візитом, щоб обговорити підтримку захисту України від російського вторгнення.
Також, під час зустрічі Уряд Норвегії оголосив про додаткову фінансову та гуманітарну допомогу Україні на суму 800 мільйонів доларів.