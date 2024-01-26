Реактивні системи залпового вогню LRU

Міністерство оборони Франції передало Україні додатково ще дві реактивні системи залпового вогню LRU.

Про це заявила Державна прикордонна служба України з посиланням на Міністерство оборони Франції.

«Франція має право очолити цю коаліцію з огляду на передану Україні артилерійську техніку: близько тридцяти САУ Caesar, тоді як у нас було лише 75, чотири пускові установки залпового вогню LRU, гармати TRF1 і міномети калібру 120 мм», — розповів глава «Коаліції артилерії для України» Жан-Мішель Гійотон в інтервʼю для пресслужби Міноборони.

LRU оснащені модернізованою системою управління вогнем EFCS, новою навігаційною системою (з використанням GPS) та новою системою звʼязку.

Нагадаємо, Франція із січня цього року щомісяця постачатиме Україні по 3 тисячі снарядів.

Також Франція має можливість «виробити протягом 2024 року і початку 2025 року 78 установок Caesar, призначених для України».

У жовтні 2023 року Франція отримала перші 2 самохідні гаубиці Caesar на заміну 18 установок, які вона раніше передала Україні.

Раніше повідомлялося, що французький завод у Роанні планує цього року збільшити виробництво артилерійських систем Caesar і випускати по вісім штук на місяць.