Міністерство оборони Франції передало Україні додатково ще дві реактивні системи залпового вогню LRU.
Про це заявила Державна прикордонна служба України з посиланням на Міністерство оборони Франції.
«Франція має право очолити цю коаліцію з огляду на передану Україні артилерійську техніку: близько тридцяти САУ Caesar, тоді як у нас було лише 75, чотири пускові установки залпового вогню LRU, гармати TRF1 і міномети калібру 120 мм», — розповів глава «Коаліції артилерії для України» Жан-Мішель Гійотон в інтервʼю для пресслужби Міноборони.
LRU оснащені модернізованою системою управління вогнем EFCS, новою навігаційною системою (з використанням GPS) та новою системою звʼязку.
Нагадаємо, Франція із січня цього року щомісяця постачатиме Україні по 3 тисячі снарядів.
Також Франція має можливість «виробити протягом 2024 року і початку 2025 року 78 установок Caesar, призначених для України».
У жовтні 2023 року Франція отримала перші 2 самохідні гаубиці Caesar на заміну 18 установок, які вона раніше передала Україні.
Раніше повідомлялося, що французький завод у Роанні планує цього року збільшити виробництво артилерійських систем Caesar і випускати по вісім штук на місяць.
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Міністерство оборони Франції передало Україні додатково ще дві реактивні системи залпового вогню LRU.
Про це заявила Державна прикордонна служба України з посиланням на Міністерство оборони Франції.
«Франція має право очолити цю коаліцію з огляду на передану Україні артилерійську техніку: близько тридцяти САУ Caesar, тоді як у нас було лише 75, чотири пускові установки залпового вогню LRU, гармати TRF1 і міномети калібру 120 мм», — розповів глава «Коаліції артилерії для України» Жан-Мішель Гійотон в інтервʼю для пресслужби Міноборони.
LRU оснащені модернізованою системою управління вогнем EFCS, новою навігаційною системою (з використанням GPS) та новою системою звʼязку.
Нагадаємо, Франція із січня цього року щомісяця постачатиме Україні по 3 тисячі снарядів.
Також Франція має можливість «виробити протягом 2024 року і початку 2025 року 78 установок Caesar, призначених для України».
У жовтні 2023 року Франція отримала перші 2 самохідні гаубиці Caesar на заміну 18 установок, які вона раніше передала Україні.
Раніше повідомлялося, що французький завод у Роанні планує цього року збільшити виробництво артилерійських систем Caesar і випускати по вісім штук на місяць.
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Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
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