Канада навесні цього року передасть Україні сотні сучасних бойових дронів на майже 100 мільйонів канадський доларів (близько 73 мільйони доларів США).

Про це в Торонто оголосив міністр оборони Канади Біл Блер, повідомляє Укрінформ.

Дрони SkyRanger. Фото: flir.ca Дрони SkyRanger. Фото: flir.ca

— Канада інвестує більше 95 мільйонів доларів, аби надати Україні понад 800 дронів SkyRanger R70, — сказав Біл Блер.

За його словами, ці дрони канадського виробництва — одні з найкращих у світі в своєму класі.

— Вони можуть транспортувати різні вантажі вагою до 3,5 кілограмів, в тому числі боєприпаси. Ці дрони допоможуть українцям на передовій швидко, точно й ефективно визначати цілі, — пояснив міністр.

SkyRanger здатний визначати окремі транспортні засоби й джерела тепла з великої відстані та за поганих погодних умов.

— Ми очікуємо, що перші системи надійдуть Збройним силам України уже цієї весни. Вони поспішають — і так само ми, — зазначив Біл Блер.

Міністр уточнив, що підписаний із виробником дронів контракт передбачає надання також запасних деталей й послуг з обслуговування.

Раніше повідомлялося, що Канада може передати Україні ракети CRV7 класу «повітря-земля», які вже планували утилізувати. З кількох сотень тисяч таких ракет, які досі зберігає Канада, не всі мають боєголовку.

Також Канада виділить 60 мільйонів канадських доларів (близько мільйонів 45 доларів США) Коаліції військово-повітряних сил Контактної групи з питань оборони України. Гроші підуть на підтримку винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, ці кошти допоможуть отримати життєво необхідні матеріали та обладнання для F-16, наприклад, запасні частини, озброєння, авіоніку та боєприпаси.