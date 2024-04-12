Україні передали два мінні кораблі з Великої Британії / Фото: PA

Велика Британія передала Україні два мінних тральщики Королівського військово-морського флоту. Вони вже прибули в Портсмут, де їхні екіпажі проходять навчання для підготовки до виконання завдань у Чорному морі.

Про це повідомляє Portsmouth News.

Військові кораблі класу Sandown, HMS Grimsby і HMS Shoreham, були виведені зі складу Королівського флоту і передані українським військовим, де вони діятимуть під назвами «Чернігів» і «Черкаси». Кораблі, кожен з яких прослужив у Королівському флоті понад 20 років, прибули на військово-морську базу Портсмута, відпливши з Шотландії.

Вони залишаться базуватися в Портсмуті, поки члени екіпажу проходитимуть навчання, щоб підготувати їх до пошуку мін у Чорному морі.

«Наразі кораблі не можуть увійти в Чорне море через умови Конвенції Монтре, яка обмежує прохід військових суден через протоку Босфор під час війни. Проте, вони стануть критично важливим засобом для України в її майбутній обороні берегової лінії, оскільки Великобританія прагне підтримати довгострокові можливості українських ВМС, у той час як вони прагнуть захистити комерційне судноплавство шляхом виявлення і знешкодження морських мін», — заявив представник Міністерства оборони Британії.

Нагадаємо, що у серпні-жовтні 2023 року обсяг нової обіцяної допомоги для України з боку країн Заходу сягнув найнижчого рівня з січня 2022 року — він скоротився майже на 90% порівняно з аналогічним періодом минулого року.